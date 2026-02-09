El Ayuntamiento de Cádiz anuncia otro pleno para avanzar en el contrato de autobuses urbanos

El tedioso proceso administrativo que lleva años de tramitación en el Ayuntamiento de Cádiz para sacar a licitación el nuevo contrato del transporte urbano anuncia un nuevo avance para la próxima semana. En concreto, ha informado el gobierno municipal que se convocará un Pleno de carácter extraordinario cuya única misión será aprobar con carácter definitivo la estructura de costes diseñada, sobre la que supuestamente se asienta el funcionamiento económico del futuro servicio de autobuses urbanos.

Este Pleno debe convocarse después de que se aprobara en diciembre la estructura de manera provisional y de que una vez cumplido el plazo de exposición pública (de 20 días desde que se publicó el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia) se ha recibido una única alegación, que según han avanzado ya fuentes municipales va a ser rechazada. Antes de la convocatoria del Pleno, este viernes se reunirá la Comisión Informativa de Gestión y Ciudadanía, que analizará previamente la cuestión que quedará ratificada la próxima semana.

Con este nuevo avance, aún tiene el Ayuntamiento por delante la obligación de remitir la estructura de costes (una vez que sea aprobada con carácter definitivo por ese Pleno extraordinario) a la Comisión de Contratación Pública de la Junta de Andalucía, que deberá validarla. A ese documento acompañará el Ayuntamiento los pliegos técnico y administrativo ya realizados, al igual que la memoria justificativa. Y cuando esa comisión autonómica se pronuncie y valide todo lo enviado, podrá el Ayuntamiento convocar un nuevo Pleno para ratificar, primero, la estructura de costes definitiva; y posteriormente aprobar también en Pleno el pliego completo de este nuevo servicio de transporte público diseñado para los próximos 12 años.

Por si todo esto fuera poco, también tiene el Ayuntamiento que enviar la estructura de costes (cuando sea validada por la Comisión de Contratación Pública de la Junta de Andalucía) al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, aunque en este caso solo "a efectos informativos", según el procedimiento informado en su día por el propio Ayuntamiento.

Será en ese momento, dentro de varios meses, cuando pueda iniciarse la licitación en sí de este servicio de transporte urbano de viajeros para Cádiz; una licitación que a juzgar por el importe (17,6 millones de euros anuales) y duración del contrato (12 años) necesitará también de varios meses hasta contar con la empresa que resulte adjudicataria.

Pese a este largo horizonte aún por delante, el concejal de Movilidad, José Manuel Verdulla, ha destacado el nuevo paso que va a dar el Ayuntamiento “hacia ese objetivo fundamental de la ciudad que es la de tener un mejor servicio de transporte público, más eficiente y sostenible y acorde a una ciudad como la de Cádiz”. "Hasta ahora no se había llegado a dar este paso administrativo y lo importante es que además de esta estructura, tenemos el resto de los documentos ya culminados”, ha insistido Verdulla.