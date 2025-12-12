Un 60% del coste del servicio de autobús urbano de Cádiz será para pagar el personal

Tres años después, el Ayuntamiento ha vuelto al mismo punto en el que se encontraba respecto al servicio de autobuses urbanos, que lleva desde 2015 esperando poner en marcha un nuevo contrato con nuevas líneas, frecuencias y condiciones; y, sobre todo, con nuevos vehículos. El actual gobierno municipal que preside Bruno García decidió elaborar una nueva estructura de costes, que es el único avance que en sus ocho años había logrado el anterior gobierno, con José María González a la cabeza.

En concreto, fue en el año 2022 cuando el Ayuntamiento sacó adelante la estructura de costes, que ahora tendrá que aprobar nuevamente el próximo 18 de diciembre. En este tiempo, aunque desde el gobierno del PP se defiende que se ha elaborado una estructura de costes mucho más completa y realista que la anterior, lo cierto es que se presenta un documento muy similar al que ya estaba aprobado, con unos porcentajes del total del precio del servicio asignados a cada capítulo que apenas difieren en estos tres años de diferencia.

Así, la partida más cuantiosa de este contrato que exigirá al Ayuntamiento el pago de una media de 17,6 millones de euros anuales a la empresa que resulte adjudicataria se destina al personal; una plantilla que el concejal de Movilidad, José Manuel Verdulla, avanzó el jueves que superará los 150 trabajadores y que roza el 63% del total de costes del servicio (aunque el porcentaje baja hasta el 57,52% cuando se incorporan a la estructura los costes indirectos y el beneficio industrial que ya indicó el alcalde el jueves que será del 6% y no del 15% como disfruta en la actualidad Tranvía).

Este capítulo de personal ha sufrido un leve incremento en la comparativa de las estructuras realizadas por Adelante (que otorgaba al personal un 61,222% del total de costes) y por el PP (que le concede un 62,962%).

La siguiente partida en importancia es la de amortizaciones, principalmente relacionada con la compra de esos 60 nuevos autobuses que ha anunciado el Ayuntamiento. La anterior estructura fijaba las amortizaciones en un 13,436% de los costes del servicio; prácticamente la misma cantidad que ha establecido la actual estructura (que le otorga un 13,975%), a pesar de que cuando se elaboró el anterior documento se pensaba en 48 autobuses nuevos a los que se iban a sumar los 6 híbridos ya incorporados (por aquel entonces totalmente nuevos) y ahora se habla de 60 autobuses completamente nuevos en los próximos cuatro años.

Los combustibles y lubricantes ocupan el tercer capítulo de la estructura de costes. Aquí hay una bajada en el porcentaje otorgado de un punto entre la elaborada en 2022 (que fijaba un 9,754% del total para este capítulo) y la de 2025 (un 8,739%), siendo en ambos casos calculada para vehículos de motorización híbrida.

El mantenimiento de la flota de autobuses supone otro capítulo importante a la hora de trocear el coste del servicio. El nuevo documento concede a esta labor de reparaciones, revisiones y cuidado de los autobuses un 7,572% del total; una partida que reduce el porcentaje que daba la estructura de 2022 (que lo fijaba en el 8,317% de los costes).

Donde prácticamente coinciden al céntimo porcentual las dos estructuras de costes elaboradas por el Ayuntamiento en los últimos tres años es en los seguros, que se fijaron en el 1,721% en 2022 y en el 1,719% ahora.

Además, se incorpora un capítulo de “otros gastos” en el documento, que reservaba hace tres años el 5,551% del total de costes y que ahora ha bajado el porcentaje hasta el 5,032%.

Grandes diferencias con los operadores

Para realizar la estructura de costes, el Ayuntamiento ha solicitado sus datos económicos a cinco empresas del sector, que han participado en esta suerte de estudio que determina qué porcentaje del precio del contrato necesita cada capítulo relacionado con el servicio que se presta. En este caso, las empresas consultadas han sido Avanza, Socibus, Belizón y Rodríguez, Tranvía y Alsa.

De los datos y porcentajes aportados por cada sociedad llama la atención la diferencia porcentual entre unas y otras. Al igual que llama la atención las grandes existentes entre la estructura de costes media que resulta de los datos aportados por esas 5 empresas y la elaborada por el Ayuntamiento.

Sí coinciden prácticamente en la partida de personal, donde la media de las empresas se fija en el 62,37% (muy cercano al 62,962% fijado por el Ayuntamiento). Pero en el resto de capítulos hay bastantes diferencias; como en la partida de combustibles y lubricantes, que según las empresas supone un 14,89% del total de costes pero que el Ayuntamiento lo ha reducido hasta el 8,739%. O como con las amortizaciones, que para las empresas es el 5,71% del total mientras que el Ayuntamiento las ha fijado en el 13,975%.