Controversia entre los técnicos del Ayuntamiento de Cádiz por la compra de los 6 autobuses híbridos

Controversia en el Ayuntamiento respecto a la incorporación en el año 2022 de seis nuevos autobuses híbridos al servicio de transporte urbano. La decisión de sustituir media docena de vehículos por unos nuevos no termina de quedar clara. Quién tomó la decisión, qué órgano lo autorizó es una cuestión que está en el limbo, y que ahora pretende aclarar el gobierno local tras su anuncio el viernes de elevar al Pleno de este próximo jueves una propuesta para realizar una revisión de oficio que determine qué postura adopta el Ayuntamiento respecto a esos seis autobuses (es decir, si asume la compra que hizo Tranvía y de la que “no consta expediente alguno en el Ayuntamiento”, o si la rechaza).

Este procedimiento que se va a iniciar y que anunció el alcalde el jueves se apoya en el informe emitido al respecto por la Secretaría Municipal, que llega a insinuar la posibilidad de que se haya producido “una contratación verbal”. Es decir, que se habrían incorporado los autobuses “prescindiéndose totalmente del procedimiento legalmente establecido”.

No obstante, esta opinión técnica contrasta con la emitida por el responsable del área de Movilidad el pasado mes de mayo, cuando al hilo de esta cuestión determinaba que no procedía hacer esa revisión de oficio, advirtiendo de la posibilidad de que este procedimiento provoque que la empresa “entre en fase de liquidación”. Es decir, que deje de prestar un servicio que se considera esencial.

A este otro informe, elaborado por el principal responsable técnico del servicio de transporte urbano, se remite el anterior concejal del ramo, Martín Vila, para rechazar de plano las insinuaciones de que la adquisición de esos autobuses se hizo mediante acuerdo verbal.

Y es que en ese informe se detalla cómo la empresa Tranvía “presentó en el Ayuntamiento sendos escritos de fechas 16/01/2020 y 11/12/2020 indicando la necesidad de una renovación parcial de la flota ante la antigüedad de la misma (autobuses con más de 23 años)”, y cómo el 21 de diciembre de ese año “la empresa volvió a presentar escrito indicando los motivos por los que había decidido iniciar los trámites para la renovación parcial de la flota”. Por último, hace referencia a otro escrito del 25 de octubre de 2022 “comunicando la renovación parcial de la flota, indicando las altas y las bajas producidas”. “Desde dicha fecha los nuevos 6 autobuses híbridos vienen desarrollando su labor en el servicio de transporte urbano de la ciudad de Cádiz”, concluye el técnico responsable de Movilidad en una exposición que a juicio de Vila es concluyente respecto a esa ausencia de papeles que refería el alcalde el viernes.

Es decir, que al menos hay cuatro escritos en los que la empresa comunica primero el problema que tiene y luego la solución que da, dando por hecho Martín Vila que la adquisición de esos seis autobuses fue, por tanto, “una decisión unilateral de la empresa”.

Martín Vila rechaza la insinuación de un contrato verbal para comprar los nuevos autobuses

Además de esto, considera ese informe redactado en el mes de marzo (a tenor del déficit de explotación correspondiente al año 2022) que el coste del servicio “no está por encima del de mercado”, que la empresa “en todo momento ha actuado de buena fe con el Ayuntamiento”, que ha seguido prestando el servicio “a pesar de las dificultades y retrasos en la tramitación de los déficits de explotación”, o que no ha puesto obstáculos a que se licitara y adjudicara el servicio. Concluyendo que el Ayuntamiento debe compensar los costes de amortización derivado de la compra de esos seis autobuses “evitando la paralización de este servicio tan básico como esencial y también el enriquecimiento injusto”.