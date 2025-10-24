El equipo de Gobierno de Cádiz llevará a pleno la regularización de los seis autobuses "fantasma"

El equipo de Gobierno local encabezado por el alcalde Bruno García llevará al pleno del próximo jueves la revisión de oficio de los últimos seis autobuses híbridos que se incorporaron a la flota del servicio de transporte urbano que gestiona la empresa Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca durante el anterior mandato de José María González, Kichi. El interventor y el secretario general del Ayuntamiento de Cádiz han concluido que su contratación "se llevó a cabo prescindiéndose totalmente del procedimiento legalmente establecido, por lo que cabe entender que estamos ante una contratación verbal sin sujeción a procedimiento alguno", según informó esta mañana el regidor a los periodistas tras la Junta de Gobierno Local.

"Estamos en disposición de llevar a pleno en las próximas fechas la aprobación inicial de la estructura de costes y los distintos pliegos que nos llevan a licitar el servicio de transporte urbano de la ciudad. Pero antes de hacerlo, por indicación técnica y jurídica del Ayuntamiento, debemos poner en claro qué flota de autobuses se adscribirá al servicio el primer día cuando entre a operar la nueva adjudicataria", dijo Bruno García. "En este contexto, los técnicos concluyen que no tienen papeles de los seis autobuses híbridos que presentó el anterior equipo de Gobierno y que planteó como un éxito. Este procedimiento va a suponer la regularización de esos seis vehículos", explicó.

"Esto no es fruto de una consulta del alcalde ni de este equipo de Gobierno ni de una opinión de un asesor externo sino que son el secretario general y el interventor, como empleados públicos habilitados del Gobierno de España, quienes informan de la situación irregular en la que se encuentran esos vehículos", insistió en aclarar el alcalde, quien negó con énfasis que se tratase de una comisión de investigación o de una acusación al anterior Gobierno local, hoy en la oposición.

El alcalde explicó que "cuando comienzan a circular los seis autobuses híbridos, la empresa pide que se le pague el déficit de explotación, pero tanto el secretario general como el interventor del Ayuntamiento, les dice que no reconocen esos autobuses: En tanto que los estás utilizando, te pago el uso, pero no me digas que yo los he comprado porque yo no tengo papeles de ninguno. Por eso, desde hace dos años no le estamos pagando la amortización a la empresa. Y eso lo hemos dicho en pleno varias veces, que no tenemos información de esos autobuses y entiendo que quienes estaban en el anterior equipo de Gobierno deberían de dar una explicación, ya no a mí, sino al secretario general y al interventor. Hubo un primer acto administrativo, que ha sido no reconocer la amortización y ahora hay un segundo, que es incorporar a la flota esos seis autobuses para poder licitar el nuevo servicio". "Se trata de regularizar la situación de esos autobuses para poder integrarlos en la flota", recalcó Bruno García.

Cada autobús cuesta 330.099,77 euros y los seis suman 9.403.837,90

Como ya publicó este periódico en primicia a principios del pasado mes de abril, en el expediente que tramitó el Ayuntamiento para reconocer el déficit de explotación del servicio de transporte público en 2022, entre los gastos que había incluido la empresa estaban los relacionados con la amortización de los nuevos autobuses híbridos, que este primer año de entrada en funcionamiento sumó apenas 41.245,92 euros, ya que se compraron en el mes de septiembre y solo se le computaron esos tres últimos meses.

“En el momento actual no existe contrato en vigor entre la mencionada empresa y el Ayuntamiento que finalizó el 28 de septiembre de 2015, por lo que debería haberse adoptado acuerdo o tramitado expediente en relación con la incorporación de tales vehículos a la flota adscrita al servicio”, reflejó entonces el área de Contratación municipal. “Nos encontramos con una modificación unilateral del contrato adoptada por la empresa que impide reconocer la buena fe de la misma”, añade.

Según Contratación, la empresa no acreditó “a quién incumbía la carga probatoria, la necesidad de adquirir los seis autobuses híbridos". Es más, sostiene este departamento en su informe que “no se determina con rotundidad por la empresa que la adquisición es imprescindible para la prestación del servicio, ya que el servicio puede sustentarse con reparaciones de los actuales autobuses”.

Cada autobús tiene un coste de 330.099,77 euros, lo que hace una suma total de 9.403.837,90 euros. Una cifra considerable de la que la empresa en 2022 solo pagó 41.245,92 euros, pero que a partir de entonces supondrá un gasto que rondará los 2 millones de euros anuales, estando la amortización de los vehículos prevista a 31 de diciembre de 2025.