Nuevo paso administrativo para el futuro servicio de autobús urbano en Cádiz

El futuro servicio de autobuses urbanos de Cádiz sigue dando pasos administrativos que se dirigen a la licitación del contrato, el primero que firmará el Ayuntamiento para cubrir este servicio. El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado este viernes la estructura de costes aprobada el pasado 18 de diciembre por el Pleno municipal. Un documento que se considera el punto de partida administrativo sobre el que se sustentará la configuración del servicio y que fue elaborado nuevamente por el actual gobierno después de que ya se aprobara anteriormente otra estructura (muy similar) en mayo de 2022.

Con esta publicación en el BOP se pone en marcha un plazo de 20 días de exposición pública de esta estructura de costes; período en el que pueden realizarse las alegaciones que se consideren oportunas, especificando el acuerdo publicado que si finalizado este plazo no se presentan alegaciones "se dará por finalizado dicho trámite".

Por tanto, el futuro del autobús urbano encara su primer plazo determinante, estos 20 días de exposición de la estructura de costes. Si no se presenta ninguna alegación, el siguiente paso será remitir el documento ya definitivo a la Comisión Consultiva de Contratación de Andalucía, que tendrá que emitir un informe al respecto. Y cuando se tenga ese informe, podrá incorporarse la estructura de costes al expediente de contratación que ya tiene hecho el Ayuntamiento, de modo que queden así reguladas las fórmulas de revisión de precios y la justificación de la duración del contrato.

Por último, esta estructura de costes debe remitirse también cuando finalicen todos los trámites anteriores al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, solo "a efectos informativos".

Por tanto, la licitación del contrato de autobuses queda ahora a expensas en primer lugar de que la estructura de costes reciba o no alegaciones, ya que en caso de que las hubiera sí habría que estudiarlas por los técnicos competentes y resoverlas, debiendo convocarse otro Pleno municipal que aprobara definitivamente el documento; y en segundo lugar del tiempo que emplee ese comité andaluz en elaborar su informe. A partir de entonces sí podría iniciarse el proceso de licitación, ya que el Ayuntamiento dispone -según aseguraron el alcalde y el concejal de Movilidad a finales del pasado año- de los pliegos técnico y administrativo ya redactados, a la espera únicamente de incorporar la estructura de costes e iniciar un proceso que se antoja también largo por el volumen económico del contrato (17,6 millones de euros anuales) y por su duración (doce años).