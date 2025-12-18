Los 10 cambios en los autobuses de Cádiz entre el PP y Adelante

El diseño del servicio de transporte colectivo de viajeros de la ciudad de Cádiz de cara a los próximos años ha sufrido una variación entre lo que planteaba el anterior gobierno, de Adelante, y lo que quiere el actual, del PP. O, al menos, así lo sostiene el concejal de Movilidad, José Manuel Verdulla, que ha presentado al Pleno municipal de este jueves una nueva estructura de costes que ha sido aprobada en su fase inicial.

Conviene señalar que el Ayuntamiento ya disponía de una estructura de costes del servicio aprobada en el año 2022, cuando se tramitaba ese diseño del servicio que sigue pendiente de salir adelante en una licitación que en el mejor de los casos tendrá lugar en 2026. Un documento que ha quedado rechazado con la aprobación hoy de una nueva estructura.

Así, frente a la opinión manifestada por la oposición de que la nueva estructura de costes (que viene a marcar qué porcentaje necesita cada partida de gastos del servicio) es prácticamente idéntica a la aprobada en 2022, Verdulla ha querido dar diez motivos que contradicen esa opinión y que avalan el trabajo realizado por el PP de diseñar una nueva estructura.

Así, en primer lugar ha hecho referencia a la tabla salarial, "que estaba obsoleta", contabilizando la actual estructura "la actualización del convenio de este verano". En segundo lugar se ha referido al número de viajeros, indicando el concejal que la estructura de costes anterior contabilizaba 12.000 viajeros en unos años (los de la pandemia) en los que la cifra se quedaba en los 9.000.

En relación a los viajeros, también ha señalado Verdulla el "incremento lineal imposible" que planteaba el anterior documento, de un 2% cada año durante el período de 12 años previsto en el contrato. "Nosotros proponemos un incremento progresivo", de más a menos según avanza el período del contrato.

El cuarto motivo estaría en el precio del billete, planteando el anterior documento "una subida del billete un 20% el segundo año", frente al planteamiento actual de plantear "una posible subida a partir del cuarto año".

Los gastos de combustible protagonizan otro motivo, ya que la anterior estructura de costes "contemplaba que todos los autobuses híbridos estuvieran desde el minuto 1", algo a todas luces poco probable; planteando la actual estructura la incorporación progresiva de autobuses nuevos en un período de cuatro años.

En sexto lugar ha mencionado Verdulla el número de autobuses previsto en el contrato. 48 nuevos además de los 6 híbridos que desde 2022 están en funcionamiento recogía la anterior estructura, frente a los 54 nuevos y 6 híbridos que plantea la nueva.

Precisamente, estos 6 híbridos ya en funcionamiento y que, precisamente, el Ayuntamiento está tramitando ahora su legalizada incorporación a la flota de autobuses, es otra de las cuestiones señaladas por el concejal en su exposición. El octavo argumento ha sido el de las horas de servicio, que eran 190.000 en la anterior estructura y que se han incrementado ahora hasta las 207.000. "Más autobuses, más frecuencias", ha resumido Verdulla.

El noveno argumento es que en el gobierno anterior "lo hicieron mal, deprisa y corriendo justo antes de irse", según Verdulla; frente al actual gobierno, el suyo, donde "lo hacemos nada más llegar" (aunque este comentario llega dos años y medio después de haber llegado al gobierno).

Y por último, ha hecho mención a que la anterior estructura de costes nunca fue enviada a la Junta de Andalucía, por lo que "no tenía validación". "Esa estructura había caducado, estaba obsoleta, y los propios técnicos nos dicen que hay que hacer una nueva", ha esgrimido Verdulla.

A todo esto ha querido sumar el edil del PP que junto a la estructura de costes se han redactado ya los pliegos técnico y administrativo y la memoria que se necesitará en el futuro próximo para poder licitar el contrato, una vez que la estructura de costes se apruebe de manera definitiva y que la Junta valide el resto de documentos. “No hemos perdido el tiempo, hemos estado trabajando desde el minuto 1, pero hemos encontrado muchos palos en las ruedas y muchas carpetas vacías”, ha afirmado Verdulla.

No han convencido estas explicaciones a la oposición, que sigue considerando (en el caso de Adelante Izquierda Gaditana) "que se ha perdido el tiempo y mucho dinero" en estos tres años de espacio entre una estructura de costes y la otra, y que ha lamentado que el gobierno local no haya aportado aún "fecha ni plazo alguno" respecto a ese proceso que tiene que producirse para licitar y luego adjudicar el contrato.

"No es la estructura de costes que hubiera hecho el PSOE", ha asegurado el portavoz de este grupo, Óscar Torres, que se ha abstenido en el punto "como hicimos en 2022".