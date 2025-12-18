El Ayuntamiento de Cádiz reconoce un déficit de 9 millones de euros en los autobuses urbanos en los últimos tres años

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este jueves pagar alrededor de 9 millones de euros por las pérdidas económicas generadas por el servicio de transporte urbano de viajeros en los últimos tres años. Se trata del ya conocido déficit de explotación, que periódicamente asume el Ayuntamiento para abonar a la empresa que presta el servicio (Tranvía) la diferencia económica entre los ingresos y los gastos.

En el último pleno ordinario del año, el equipo de gobierno ha propuesto la liquidación económica del servicio correspondiente a los años 2023, 2024 y este 2025 aún en curso. En los dos primeros casos, la partida se acerca a los 6 millones de euros, a razón de 2.832.835,30 euros por el déficit del año 2023 y de 3.087.234,52 euros por el de 2024.

En el caso de 2025, precisan los informes técnicos que no se trata del déficit de explotación como tal, sino de un "reconocimiento de obligación a cuenta". Y lo explican: "Ante la necesidad de estar al día con el operador que actualmente viene prestando el servicio, sin la vigencia del contrato, de cara a la aprobación y adjudicación del nuevo, es viable la aprobación provisional de estos déficit de forma estimativa, ajustándolos con posterioridad en el trámite de la liquidación definitiva, con el correspondiente procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos".

Por ello, se estima un déficit de 3 millones de euros, que se adelantan a cuenta a la empresa a la espera de una vez finalizado el año se ajuste con concreción el balance económico y se determine el déficit concreto que corresponde a este año. Todo ello en previsión de que en el año 2026 pueda salir a licitación el nuevo contrato, como pretende el equipo de gobierno.

En total, el Ayuntamiento abonará a Tranvía la partida de 8.920.069,82 euros por las pérdidas económicas que habría generado el servicio de autobuses urbanos en estos últimos tres años. Una cifra, hay que señalarlo, inferior a la que requería la empresa prestataria del servicio, que tasaba las pérdidas en 11.687.257,28 euros.

Esta diferencia se debe a que el Ayuntamiento resta al déficit presentado por Tranvía dos conceptos. En primer lugar, la subvención que el Estado viene concediendo al transporte público en los últimos años y que fue de 695.569,44 euros en 2023 y de 741.607,46 euros en 2024, y que se prevé que este 2025 sea de 718.785,77 euros.

El otro concepto es el de los seis autobuses híbridos que Tranvía adquirió en el año 2022 y de los que no hay ninguna documentación en el Ayuntamiento de Cádiz que permita reconocer su incorporación a la flota que presta servicio en la ciudad. Un asunto que como ya acordó el Pleno en sesiones anteriores está en proceso de revisión legal para dar una solución a ese extraño escenario administrativo en el que se hayan los vehículos.

La partida correspondiente a la amortización de la compra de estos autobuses es de 165.005,28 euros anuales, que por ahora el Ayuntamiento no reconoce -y, por tanto, no paga- pero que satisfará automáticamente cuando se resuelva el expediente administrativo en curso. Es decir, que la partida económica final para compensar las pérdidas del servicio en estos últimos años será, a priori, mayor que la aprobada en este Pleno.