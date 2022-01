Asociación Reyes Magos de Cádiz | "El revuelo que se ha formado con la Cabalgata es un disparate"

La capacidad de las redes sociales y medios de masa de convertirnos en "un poco borregos" por la simple y llana repetición de una "simple anécdota" hasta elevarla "a una importancia que no tiene" es señalada por el presidente de la asociación de los Reyes Magos de Cádiz, Manolo Navarro, que califica de "disparate" el "revuelo que se ha formado con la Cabalgata" de nuestra ciudad.

"Que, al parecer, falle el mecanismo de un disfraz o que nos parezcan horribles unas muñecas que hace dos años también salieron en el cortejo y sobre las que nadie opinó si eran más bonitas o más feas, me parece que dice mucho de la capacidad de influirnos unos a otros a fuerza de repetir una y otra vez lo mismo. Creo que nos contagiamos de una opinión porque la realidad es que fue una cabalgata en la línea de otros años y que a mí, personalmente, me pareció simpática y creo que a los niños les gustó", valora Navarro que también apunta a que este año "no se hayan tirado caramelos" como la causa de este "fijarnos en cosas que otros años no le hemos dado importancia". "Si no, no me lo explico", reflexiona el presidente de una asociación que nada tiene que ver con la organización de la Cabalgata que es exclusivamente municipal.

Con todo, lo verdaderamente "triste" de todo este despropósito "es que se olvidan otras noticias importantes", acierta el representante de Reyes Magos que durante la presente campaña ha atendido a "casi 700 niños gaditanos" proporcionándoles regalos para su noche de Reyes.

Así, la Asociación de los Reyes Magos de Cádiz hace un balance "positivo" de este año en el que han ampliado un poco más el tramo de edad de los niños a los que se dirigen. "Si habitualmente atendemos a niños hasta los 10 años, esta vez, ya que nosotros somos más y hay menos niños pues decidimos regalar también a los de 11 años", explica Navarro que dirige una asociación creada en 1995 con el objetivo de atender a los menores "más desfavorecidos" y a "promover la igualdad".

A día de hoy la entidad está formada "por 410 socios, y subiendo" se enorgullece Navarro que recuerda que desde el pasado 7 de diciembre Reyes Magos de Cádiz es una asociación de Utilidad Pública. "Este nombramiento, aparte de que parece lógico por la labor que hacemos, significa también que los socios y donantes obtienen unas ventajas fiscales que resultan muy interesantes", informa sobre una cuota de 6 euros al mes (72 euros al año) que "tiene ahora un porcentaje que desgrava en Hacienda, además de las satisfacciones personales que da colaborar con una causa que tiene una repercusión tan directa en tu ciudad", anima.

Navarro asegura que este año le han llegado peticiones de familias que se han atendido "hasta en el mismo Día de Reyes" y, en comparación con otros años, "hay un número parecido de niños al incluir a los de 11 años". "Lo que sí resulta curioso es que notamos ese descenso en época de crisis, es decir, los de 11 años son pocos curiosamente, coincidiendo con la crisis 08-09 y los de 0 a 1 año también, coincidiendo con la pandemia. En conclusión, parece que tener un hijo se está convirtiendo en un lujo y eso es una verdadera pena".

Los interesados en asociarse o colaborar con la asociación pueden encontrar toda la información actualizada en su web.