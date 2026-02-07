La Asociación Española Contra el Cáncer lanza en Cádiz la sexta edición de ‘La compra de tu vida’

Imagen de archivo de la lectura de un manifiesto de la Asociación contra el Cáncer en Cádiz.

La Asociación Española contra el Cáncer de Cádiz lanza la sexta edición de ‘La compra de tu vida’, una iniciativa solidaria que invita a la sociedad a colaborar contra la enfermedad tras hacer la compra: en las líneas de cajas de supermercados, estaciones de servicio y tiendas de España, tanto físicas como online, con el objetivo de recaudar fondos para invertir más recursos en apoyo, prevención e investigación contra el cáncer.

La recaudación de la campaña, que estará activa hasta el 15 de febrero, se destinará a la prevención del cáncer y a los servicios gratuitos que presta la asociación.

Para participar en la iniciativa, que se enmarca en el Mes Mundial Contra el Cáncer que se conmemora en febrero, cualquier persona interesada puede ampliar su ticket de la compra a partir de un euro en los establecimientos de más de una treintena de empresas. Gracias a su implicación, y a la de sus equipos y clientes, la campaña ayudará a mejorar la vida de personas con cáncer y sus familias.

En la provincia de Cádiz se puede colaborar con la iniciativa de ‘La compra de tu vida’ en los establecimientos de Ruiz Galán, Alicosur, Mercafrisa, supermercados El Jamón, supermercados Día y Supermercados Más.

La presidenta de la Asociación en Cádiz, Laura Bahamonde, anima a todos a participar de esta iniciativa “Gracias al apoyo de toda la sociedad lideramos el esfuerzo para disminuir el impacto del cáncer y mejorar la vida de las personas. El cáncer es el mayor desafío sociosanitario que tenemos como sociedad. En este caso todas las aportaciones, por pequeñas que puedan parecer, van a ser determinantes para contribuir a sumar esfuerzos en investigación oncológica o en una atención integral a las personas con cáncer a través de los servicios gratuitos que promueve la asociación para pacientes y familiares y que buscan aliviar el impacto del cáncer”.

Los fondos recaudados con la campaña se destinarán a los servicios de apoyo, prevención e investigación contra el cáncer que la Asociación Española contra el Cáncer ofrece de manera gratuita para todas las personas afectadas por la enfermedad que lo necesiten.

La asociación ofrece apoyo y acompañamiento integral a pacientes y familiares afectados. En Cádiz, la asociación está presente en 14 localidades con servicios gratuitos de atención psicológica, trabajo social, fisioterapia, prevención, nutrición y alojamiento para pacientes desplazados.