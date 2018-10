Una asistencia inmediata y completa

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) han aumentado los últimos años en todo el mundo. La atención ideal a estas enfermedades se realiza en centros específicos que existen en grandes ciudades. Desde hace unos meses, en Cádiz también se atienden de forma específica las ITS en una consulta abierta en el Hospital de Día de Infecciosos del Puerta del Mar, que funciona de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

En esta consulta, se atiende de forma inmediata a pacientes derivados de los servicios de Urgencias de los centros de salud y de los de Ginecología y Dermatología del hospital. También llegan pacientes derivados desde Cruz Roja, Mujer Gades y la Liga para la Educación Juvenil.

Se toman muestras de todas la ITS y la mayoría de resultados se dan al momento

Los profesionales que asisten a las personas que acuden a la consulta de ITS en el hospital gaditano son Paquita Guerrero Sánchez, jefa de sección de Enfermedades Infecciones; Andrés Martín Aspas, médico de Enfermedades Infecciosas; Pepa Márquez Borrego, enfermera del Hospital de Día de Enfermedades Infecciosas, y María José Orozco Cózar, enfermera de Efermedades Infecciosas. Manuel Rodríguez Iglesias, jefe del Servicio de Microbiología del Puerta del Mar, también juega un papel importante en este equipo.

La clave de la consulta de ITS es "la atención inmediata", algo necesario ya que son enfermedades que afectan no solo a la salud individual, sino que pueden tener repercusión en otras personas debido a su transmisibilidad y convertirse en un problema de salud pública, según la doctora Guerrero.

Andrés Martín Aspas señala que en esta consulta se ha adaptado el modelo ideal de atención a las ITS haciendo una asistencia global en un acto único, que incluye el diagnóstico, toma de muestras de todas las ITS, tratamiento, estudio de contactos del paciente, educación sexual, reparto de preservativos y, si es preciso, se hacen vacunaciones.

Estos médicos hacen hincapié en que la mayoría de los resultados de las pruebas que se realizan se dan de forma inmediata, de tal manera que el paciente sale de la consulta con el tratamiento prescrito. Los resultados que no pueden darse en el momento, se comunican al paciente por correo electrónico o por teléfono en dos o tres días.

Para poder dar un diagnóstico al momento, el Servicio de Microbiología del centro ha tenido que hacer un esfuerzo, implantando técnicas de diagnóstico molecular rápido que puedan dar un diagnóstico rápido y fiable. El jefe de este Servicio explica que cada mañana les llegan muestras identificadas como preferente y se procesan de forma urgente, de manera que de algunas se dan el resultado de forma inmediata. "Pero iremos avanzando y la idea es que todos los resultados estén en menos de 24 horas", asegura Manuel Rodríguez Iglesias.

Para el equipo de profesionales encargado de este nuevo servicio, un valor añadido es el anonimato del paciente, ya que éste acude al Hospital de Día para la consulta, donde se atienden varias patologías médicas.

Paquita Guerrero destaca que en la atención global que se lleva a cabo con los pacientes, se estudia no solo la patología por la que acuden a la consulta, sino que se investigan todas las ITS (gonococia, sífilis, chlamydia, herpes, VIH, hepatitis A, B y C, además de otras como mycoplasma, ureaplasma y trichomonas). "La investigación es importante porque pueden tener síntomas de una enfermedad pero estar asintomáticos para otras y también las puede contagiar. Por eso es esencial el estudio global de todas ellas", apunta la doctora.

Andrés Martín Aspas pone como ejemplo la chlamydia: "Una mujer puede ser portadora crónica asintomática de chlamydia, y esto puede ser una causa de infertilidad, por eso hay que diagnosticarla y tratarla". En el caso de la sífilis, afirma que un paciente "puede tenerla latente o asintomática y provocarle a lo largo de los años un daño cerebral irreparable, como demencia o parálisis. Si se diagnostica y se trata, se evita eso".

El doctor Martín Aspas señala que el aumento que se ha producido de las ITS en los últimos años se debe a varias motivos. Uno de ellos es que cada vez se tienen más relaciones sexuales sin preservativo: "Un reflejo de ello es que cada vez hay menos abortos voluntarios y ha aumentado la venta de la píldora del día después". Por otro lado, ha cambiado la forma de relacionarse, y pone como ejemplo "las aplicaciones móviles que facilitan tremendamente las relaciones sexuales esporádicas". Además, indica que "cada vez se usan más drogas para tener relaciones sexuales que duren más, y eso conlleva a desinhibición y olvido de las medidas profilácticas". Otro motivo que apunta es la pérdida del miedo a contraer la infección por VIH, al haberse convertido en una enfermedad crónica y tratable, "pero no se tiene en cuenta que existen otras". Llama también la atención sobre el hecho de que actualmente, existe menos información y menos campañas sobre el VIH y otras ITS que cuando el VIH era una enfermedad mortal.

Este médico detalla que las ITS cuya frecuencia ha aumentado más en los últimos 4-5 años son gonococo, chlamydia, sifilis y herpes, debido a que estas no solo se transmiten en el coito, sino también practicando sexo oral "en el que nadie usa preservativo" e incluso en el contacto de piel a piel o de piel a mucosa. Por su parte, la infección por VIH se ha mantenido estable, "cuando lo ideal es que disminuyese".

Los profesionales del Puerta del Mar que atienden esta nueva consulta recomiendan a las personas que tengan relaciones sexuales con distintas parejas que se hagan un examen de salud sexual periódicamente, aunque no tengan síntomas, ya que "cuantas más relaciones sexuales se tengan con distintas parejas, más riesgo de padecer una ITS, que a veces puede ser asintomática".

En este punto, la doctora Guerrero manifiesta la necesidad de una mayor educación sexual en los institutos, y asegura que tanto ella como el resto de su equipo estarían "encantados de formar parte de esa formación".