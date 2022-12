El arroz y la pasta cierran el 'menú semanal' de Charo Barrios

El férreo compromiso de Charo Barrios con la cocina, con los valores culturales que la gastronomía y con la apuesta por la cocina diaria, encienden una vez más los fogones literarios con una nueva publicación, y no cualquiera. Porque con Los Viernes arroz o pasta, la divulgadora y activista gastronómica, corona la colección Come en Casa que se ha ido cociendo a fuego lento desde hace casi 10 años y que reúne ya “casi 300 recetas en total”, hace la cuenta su autora que este viernes 2 de diciembre pone de largo su obra en Cádiz, a partir de las 19.00 horas en la Asociación de la Prensa (APC).

“Va a ser una cita muy bonita porque, además de por este doble hito, el nuevo libro y que con él se cierra, formalmente, la colección, también porque en estos días el blog de Come en Casa cumple ya 15 años y, bueno, son 4.200 entradas, de ellas 600 recetas, consejos de alimentación, entrevistas a personas o cosas, que he entrevistado hasta a un hueso de jamón o al propio Mercados de Abastos... En fin, que también es algo muy bonito y aunque el formato blog ya no esté tan de moda yo continúo informando desde ahí y también lo utilizo de archivo”, explica Charo Barrios que estará acompañada en la presentación por María Luisa de la Osa, del Grupo Almirez, “que llevan también 20 años trabajando por la cocina tradicional de Cádiz, la cocina gaditana hecha por mujeres”, defiende la sevillana que vive desde hace muchos años a caballo entre su ciudad natal y Cádiz.

Y tanto en un lugar como en otro, siempre apostando “por la cocina de casa y por el producto fresco, de cercanía”, asegura Barrios mencionando algunos de los pilares de su filosofía que también son el basamento de su colección de libros que procuran “ir más allá de un recetario”.

De hecho, esa defensa por el producto local, explicar su origen, sus propiedades y calidades son el extra que siempre acompañan a “la media de unas 60 recetas” que la autora introduce en cada uno de sus libros. Recetas “sencillas, que la gente pueda cocinar sin complicaciones, sanas, que estén ricas y le ayuden en su día a día”, define sus propuestas Charo Barrios que, si los lunes nos daba lentejas; los martes, pescao; los miércoles, legumbres; y los jueves, carnes y verduras; nos deja el viernes para la pasta y, sobre todo, el arroz “pero más allá de la paella”.

Arroces melosos, caldosos, en ensaladas, salteados, arroces que se pueden recalentar al día siguiente “si están bien evolucionados”, define algunas de las elaboraciones del protagonista de este libro de una colección que ha recorrido “los alimentos más básicos de nuestra dieta”.

“Son recetas que yo hago con arroz andaluz porque nuestra comunidad es la gran productora de arroz en España y porque en mis libros siempre hablo de productos de cercanía. Así que en este recetario encontraremos diferentes elaboraciones pero también de variedades, de las más populares y las más apropiadas para cada receta”, adelanta.

Es decir, Los viernes arroz o pasta, está guiado por el mismo espíritu que sus cuatro hermanos anteriores (Los lunes, lentejas relanzado este mismo año), el del conocimiento con el disfrute. “Con esta colección lo único que yo persigo es animar a que no dejemos de cocinar en casa, que ese sea nuestro compromiso”, desea.