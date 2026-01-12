Alumnos de la UCA retiran más de 300 kilos de basura en el entorno de la Zona Franca de Cádiz

Casi medio centenar de estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFyD) de la Universidad de Cádiz participaron el pasado viernes en una jornada organizada desde el propio alumnado y que forma parte de la iniciativa Cambia el Piñón. La actividad, desarrollada en el entorno de la Zona Franca de Cádiz, en el saco de la Bahía de Cádiz, concluyó con la retirada de más de 300 kilos de residuos, un resultado que pone de relieve el impacto positivo de este tipo de acciones sobre el medio natural.

La jornada combinó actividad física y concienciación ambiental a través del plogging, una práctica que aúna ejercicio al aire libre y recogida de residuos. Durante el recorrido, el alumnado participante retiró del entorno natural una gran variedad de desechos, entre los que se encontraban numerosas toallitas, importantes cantidades de plástico, cintas de vídeo, frigoríficos, muebles de distinto tipo y otros residuos altamente contaminantes que se acumulaban en la zona.

Más allá del volumen de basura recogida, la iniciativa destaca por el valor educativo y social de la acción. El evento fue concebido, planificado y ejecutado por el propio estudiantado, que demostró una elevada capacidad de organización y un firme compromiso con la protección del entorno. Esta experiencia se alinea con los valores de sostenibilidad, responsabilidad social y participación activa que promueve la Universidad de Cádiz en su comunidad universitaria.

El enclave elegido para la actividad, en la entrada de la ciudad y anexa al punto limpio, constituye un espacio de especial sensibilidad ambiental en el entorno de la Bahía de Cádiz y puso de manifiesto la necesidad de seguir impulsando actuaciones de sensibilización y cuidado del medio natural. La acumulación de residuos de gran tamaño y materiales contaminantes evidencia la presión que sufren estos espacios y la importancia de la implicación ciudadana en su conservación.

Desde la organización se ha subrayado que iniciativas como esta no solo contribuyen a la mejora directa del entorno, sino que también generan conciencia colectiva sobre la gestión de residuos y el impacto de determinadas prácticas en los ecosistemas costeros. La colaboración con Cambia el Piñón permitió, además, reforzar el enfoque educativo de la jornada, aportando experiencia en acciones de limpieza y sensibilización ambiental.

El alumnado participante ha valorado muy positivamente la experiencia, tanto por el trabajo en equipo desarrollado como por la visibilidad del resultado obtenido. La retirada de más de 300 kilos de basura en una sola jornada pone de relieve la eficacia de estas acciones y el potencial transformador de la implicación juvenil cuando se canaliza a través de iniciativas concretas y bien organizadas.

Plogging UCA se enmarca en las acciones que la Universidad de Cádiz impulsa para reforzar su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente con el ODS 3 (Salud y bienestar) y el ODS 13 (Acción por el clima).