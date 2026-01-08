Benaocaz, Grazalema y Zahara participan en un proyecto que impulsa el potencial innovador del medio rural

El proyecto interuniversitario Raíces de resiliencia: Saberes Rurales para un Futuro Sostenible (RESINA) se pone en marcha con el objetivo de identificar, validar y transferir los modelos de vida sostenibles que emergen desde el corazón del medio rural en España. Investigadores de tres universidades (Cádiz, Jaume I y Pública de Navarra) lideran una iniciativa que busca transformar la narrativa predominante sobre el campo para subrayar su valor como un espacio clave de innovación social y resiliencia colectiva frente a los grandes desafíos del siglo XXI: la emergencia ecológica, la despoblación y la fragmentación social.

El proyecto, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se centrará en documentar prácticas basadas en la cooperación vecinal, la agroecología, la economía social, el cuidado mutuo y la gestión comunal de los recursos que han permitido a las comunidades rurales sostenerse en condiciones adversas.

RESINA trabajará sobre el terreno en un total de nueve municipios piloto de ruralidad extrema, en las provincias de Cádiz, Castellón y en la Comunidad Foral de Navarra. En concreto, se trata de los municipios de Benaocaz, Grazalema y Zahara de la Sierra, en la Sierra de Grazalema; de Viver, La Jana y La Mata en el interior de Castellón; y finalmente, Aoiz, Auñamendi (Aribe) y Roncal-Salazar (Erronkarri) en el Pirineo Navarro. A partir de una metodología rigurosamente participativa, basada en la Investigación-Acción Participativa (IAP) y la Ciencia Ciudadana, el enfoque implica desde el principio activamente a las comunidades motoras y a los grupos impulsores locales.

Transferencia de conocimiento abierta

El resultado principal del proyecto será la sistematización de más de 40 buenas prácticas, que servirán de base para la creación de un Kit Metodológico Abierto (bajo licencia Creative Commons). Este kit pondrá a disposición pública las guías y herramientas de diagnóstico para que cualquier otro territorio del Estado español pueda replicar el modelo de transferencia y transformación social, favoreciendo la apropiación ciudadana del proceso.

De este modo, RESINA pone en valor el conocimiento cotidiano. El papel del proyecto es hacerlo emerger, darle visibilidad, validarlo académicamente y facilitar su transferencia a otros territorios que buscan modelos de vida más coherentes con los límites planetarios. Se trata de reforzar el papel del campo como un laboratorio de futuro.

El proyecto RESINA se alinea directamente con los Retos de País definidos en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, incidiendo en la cohesión social, el desarrollo de economías locales y la gestión responsable de los recursos naturales.