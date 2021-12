La versión inglesa de '¿Las algas se comen?', Mejor libro del mundo entre los mejores en los Gourmand World Cookbook Awards

Those Curious and Delicious Seaweeds, la versión inglesa del libro del CEI·MAR ¿Las algas se comen?, ha sido elegido mejor libro del mundo de los últimos 25 años en los prestigiosos premios Gourmand World Cookbook Awards, en una ceremonia celebrada en el Réfectoire des Cordeliers, situado en el corazón de París.

Estos premios se fundaron en 1995 por Edouard Cointreau -heredero de las conocidas familias Cointreau (licor), y Frapin y Remy Martin (coñacs)- inspirándose en los juegos olímpicos y su espíritu. Son considerados los más prestigiosos del mundo en el ámbito de la literatura gastronómica y con ellos se rinde tributo a las mejores obras impresas, digitales o televisivas sobre gastronomía. Se trata de una competición por etapas: tras darse a conocer los ganadores por países en cada una de las categorías, se hace público un listado (short-list) con todos aquellos países y títulos nominados que optan a la gran final en cada una de las categorías para conseguir la ansiada proclamación de The Best of the World. Esta gran final suele celebrarse cada año en una localidad distinta con tradición gastronómica.

La edición de este año ha sido muy especial, ya que, para celebrar el 25 aniversario de su creación (durante este periodo se han presentado más de 200.000 libros a concurso), ha habido un evento muy exclusivo denominado The Best of the Best. Tras una nominación, se ha premiado una serie de obras en las distintas categorías que ya habían sido reconocidas en años anteriores como las mejores del mundo (The Best of the World). Las monografías del CEI·MAR ¿Las algas se comen? (2016) y su traducción al inglés, Those Curious and Delicious Seaweeds (2018), coeditadas por el sello Editorial UCA y el Aula Universitaria Iberoamericana (AUI) y que habían obtenido sus correspondientes galardones en las categorías de Instituciones de Nutrición y Salud (en Yantai, 2017) y de Traducción (en Macao, 2019), volvieron a estar nominadas en las categorías de Instituciones de Nutrición y Salud, Mejor Editorial Universitaria y Mejor Traducción. Es de destacar que fue el único libro de todos los nominados que lo estaba en más de una categoría. Finalmente, la versión inglesa del libro se alzó con el prestigiosísimo galardón de mejor libro del mundo entre los mejores (The Best of the Best) en la categoría de traducción.

Entre los premiados en otras categorías, destaca, por ejemplo, el libro The Modernist Cuisine, del que fuera vicepresidente de Microsoft, Nathan Myhrvold, que es un tratado de 6 volúmenes, 2.438 páginas y 23 kilos de peso.

Los autores de ¿Las algas se comen? son los profesores de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz José Lucas Pérez Lloréns, Ignacio Hernández Carrero, Juan José Vergara Oñate y Fernando G. Brun Murillo. La traducción al inglés fue realizada por Alicia de Benito Harland y Mike Harland, y las ilustraciones y maquetación son obra de Vanessa González Ortiz. Además, una representación muy significativa de los mejores cocineros españoles ha contribuido desinteresadamente con sus recetas: Andoni Luis Aduriz, Juan Mari Arzak, Eneko Atxa, Martín Berasategui, Quique Dacosta, Rodrigo de la Calle, Dani García, Diego Guerrero, Ángel León, Nacho Manzano, Francis Paniego, Joan Roca, Paco Roncero, Carme Ruscalleda, Mario Sandoval, Ricardo Sanz y Pedro Subijana.

Entre otros reconocimientos del libro ¿Las algas se comen? destaca el galardón al Mejor Libro de Divulgación Científica en los XX Premios Nacionales de Edición Universitaria de la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) en 2016. También fue uno de los 40 objetos que se introdujeron en el interior de la "cápsula del tiempo" con motivo de la celebración del 40 aniversario de la UCA. Por su parte, la edición en inglés, y que ha obtenido el premio Best of the Best estuvo expuesto al público en el museo de la casa natal de Alfred Nobel del 3 de septiembre al 9 de noviembre de 2020.

El libro recoge la experiencia de más de 30 años en investigación y docencia de los autores en aspectos de biología y ecología de estos organismos marinos. Además, incluye gran parte del material recopilado y utilizado durante la preparación de las distintas sesiones del curso de especialización The Amazing World of Seaweeds: an Unforgettable Journey from Biology to Gastronomy, dentro del programa formativo de la International Summer School, coorganizado por CEI·Mar y la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz.