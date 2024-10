Alfombra Roja South Series Cádiz 2024: Presencias que iluminan

Cádiz/Llueva, ventee o pinte el cielo de un gris nada apacible, Cádiz siempre encuentra la manera de posar con toda la luz posible ante sus visitantes. Pilló la inauguración de la edición 2024 del South International Series Festival en una de esas tardes de mantita y serie pero ¿quién desea quedarse apoltronado en el sofá cuando ficción y realidad se dan la mano para iluminar la capital gaditana? Merecía la pena dejarse cegar por el fulgor del momento.

Desde rato antes de las 18.00 horas de este viernes, los contornos del Palacio de Congresos ya dejaban ver mares de móviles y rostros impacientes, a la espera de que diese comienzo la "alfombra roja" de esta segunda cita con las últimas novedades del audiovisual episódico. Más que rojo, amarillo fue el camino del entretenimiento, un posible guiño cadista al equipo de fútbol de la ciudad aunque con mejores visos de triunfo, desde luego.

Triunfaron mucho las luminosas y numerosas presencias que pasearon su palmito ante entusiasmados seguidores. Los más aclamados, los rostros de la tierra: la actriz Teresa Quintero, la televisiva Toñi Moreno o Niña Pastori. La cantaora isleña, que presentaba fuera de concurso la tercera temporada de Acoustic Home, proyecto dirigido por el algecireño Alexis Morante, comentaba que de esta unión "ha salido algo muy bonito. Es una serie documental que saca a los artistas de los entornos normales donde solemos actuar, sitios donde no te esperarías que alguien se pusiera a cantar o tocar con sus músicos".

La actriz Leonor Watling, parte del flamante reparto de la ficción ‘La vida breve’. / Lourdes de Vicente

Sobrevuela sobre este encuentro entre talentos el nubarrón de una ausencia insustituible, Paco de Lucía. Del mítico guitarrista trata la cinta Paco de Lucía, Flamenco Legacy, que se presenta este sábado en la Sección Oficial No Ficción. "He estado hablando con sus hijos y han hecho una miniserie que estoy loca por ver", confesaba Pastori.

Con la vista puesta en el cielo del flamenco, en la tierra latían los corazones por estrellas como Leonor Watling o Javier Gutiérrez, flamante reparto de La vida breve, ficción sobre el corto reinado de Luis I. Como un rey, desde luego, se sentía en Cádiz el joven malagueño Carlos Scholz, que se mete en la piel del monarca. "Este proyecto para mí ha sido muy muy importante, interpretar a un personaje que ya ha existido, el primer Borbón español. Cuando estás rodeado por estos guionistas y actores es un lujo, cada día ha sido único y lo repetiría mil veces". Además, proseguía el intérprete, "teníamos la broma de que me trataban como Su Majestad cuando llegaba al rodaje".

Watling, de ascendencia gaditana y "con mucho coraje" por no poder quedarse más tiempo en la ciudad, afirmaba que "es una alegría siempre que se abra un espacio para la ficción española, ver series con público, que es algo que nunca podemos hacer, porque una serie es algo que se ve en casa".

Talentos de la tierra como la actriz Lupe Mateo o la directora Rocío Sepúlveda se dejaron ver en la previa del inicio del festival

Nombres que pisan fuerte y alguno que, además, presume de gaditanía como la actriz Lupe Mateo, que protagonizó la película El amor de Andrea. De aquel salto a la gran pantalla, Mateo comentó que "ha estado contando cada momento como una experiencia más y con mucha felicidad y ganas de seguir", además de expresar que "me siento muy feliz de que este festival se celebre en mi tierra". La realizadora Rocío Sepúlveda, "como representación de Cádiz y vestida de diseñador gaditano Alberto Celestino" -contaba-, presentará el próximo lunes 28 el proyecto La Roca, que competirá por el Premio Andalucía South Boost.

El cómico Javier Gurruchaga contaba que “supone una gran satisfacción el estar aquí, en una tierra donde el humor está muy presente en la vida de su gente. Estoy feliz de apoyar un festival que habla de series, de televisión, de música..., del cine en definitiva”.

Por último la presentadora de la Gala de Inauguración de South 2024, la actriz Elena Furiase, aseguraba que aunque "vengo todos los veranos a Cádiz, estar aquí siempre me da mucha alegría. Es una tierra donde me he criado, me ha visto crecer".

La deslocalización de la cultura entre estrellas y selfis

Cádiz, con el foco puesto desde hace ya algunos años como posada de grandes citas culturales patrias (los Premios Max de Teatro o la entrega de las Medallas de Oro a las Bellas Artes), ha demostrado que cuando se pone, no hay clima aciago que ennegrezca su valía. El actor Félix Gómez cita al Festival de Málaga como “referencia” de deslocalización de eventos de relevancia y confiesa que “ojalá el South Festival sea el referente del mercado de series en España”. El intérprete cuenta que “Cádiz sería ideal para rodar un proyecto que se me quedó en el tintero sobre cuatro amigos en un momento muy crítico de vida”.

Por último la actriz Ana Torrent, parte del jurado en las categorías Ficción y No Ficción, comentó que “me parece fantástico porque hay que dar a conocer otras ciudades como Cádiz, no todo es Madrid y Barcelona. Estoy segura de que Cádiz es una ciudad de cine”.