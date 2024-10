Leonor Watling en el South Series de Cádiz: "Está la Concha y está La Caleta, y eso es maravilloso"

Nada tiene de templado este otoño para la actriz, cantante y compositora Leonor Watling (Madrid, 1975). Así, si este viernes ha inaugurado el II South Internacional Series Festival con La vida breve, hace apenas un mes ha culminado la grabación de Leo & Leo, una nueva aventura musical que hace de la mano de su amigo Leo Sidran, y, por si le quedara un hueco para respirar, tiene por delante el estreno de Anatema, la que será su tercera incursión en el cine de terror.

Con todo Leonor Ceballos Watling, de padre gaditano y madre británica, no pierde la sonrisa, ni el buen humor, ni el tono como una impresionante Isabel de Farnesio a la que, de pronto, le dan 'la jubilación anticipada' en el momento en que su marido, Felipe V, abdica en su hijo, e hijastro de la temible Isabel, Luis I. La vida breve se titula la serie que trae a Cádiz a una actriz a la que, desde luego, le deseamos una larga, larguísima, vida profesional.

Pregunta.-Presentar un proyecto siempre es especial, pero, perdone el chovinismo, ¿un poquito más en Cádiz?

Respuesta.-Por supuesto, pero es que, además, para un actor, poder experimentar el estreno de una serie con público es una cosa rarísima, porque no sueles tener la oportunidad. Es un regalazo. Y sobre Cádiz, es que amo Cádiz. Me pone muy contenta que haya un festival aquí, y además es que me gusta mucho en estas fechas, a finales de octubre. Siempre es una buena noticia que una ciudad se comprometa con un festival, que yo también entiendo que, en cierta manera, tiene que ser un marrón para una ciudad un evento como éste. No me quiero imaginar al alcalde cuando se lo presentaron (ríe). Yo comprendo que hay una parte de esfuerzo por parte de la ciudad y me parece una maravilla. Es muy bonito que Cádiz haga esto, además, que es como la cara y la cruz, ¿no? Donosti y Cádiz, doblas el mapa y casi que se tocan. Está la Concha y está la Caleta, y eso es maravilloso.

P.-Ciudad de su padre, pero usted ha pasado la vida en Madrid, ¿verdad?

R.-Sí es la ciudad donde nació mi padre, yo nací en Madrid, y bueno él también se crió en Castilla, pero Cádiz no se le olvida.

P.-Me ha gustado mucho cómo es capaz de mantener la frialdad pero también el drama que encierra Isabel de Farnesio en una comedia. ¿Ha sido difícil encontrar el tono?

R.-A mí es que es el tipo de comedia que me fascina ver, y que te llamen para una así es una suerte. En ese sentido, el trabajo con Diego Núñez (director del proyecto) y con Adolfo (Valor) y Cristóbal (Garrido), sus creadores, ha sido fascinante. Vamos, que el tono lo encontaron ellos en lo escrito y en lo dirigido y hasta en el montaje donde está perfectamente elegida cuánta cantidad de verdad en el actor se necesitaba y cuánta cantidad de comedia. Pero es que las situaciones, aun siendo ciertas, son tan locas que ese tono de verdad cómica está. Lo han conseguido. Pero es que creo que Adolfo y Cristóbal lo tienen muy claro porque ya lo demostraron en Reyes de la noche.

P.-¿Quién da más miedo, la Farnesio o a las situaciones a las que se enfrenta en su próxima película, 'Anatema'?

R.-La Farnesio, sin duda (ríe). Yo sólo he hecho tres películas de terror, una con Alex de la Iglesia, otra con Jaume Balagueró y otra con Jimina Sabadú. Y nada, a gritar, a pasarlo muy mal, a sufrir muchísimo y a confiar mucho en lo que todo lo que viene después de tu trabajo, en posproducción y montaje, eso que te han dicho que vas a ver, pues que esté ahí. Yo es que hablaba mucho con Jimina en el rodaje de que me siento como una turista en el cine de terror, porque me pasa como con el jazz en la música, que tiene unos códigos muy claros, tiene una cultura muy grande, unos factores muy determinados... Y Jimina es conocedora de esos códigos perfectamente, porque le encanta el cine de terror, lleva yendo a Sitges desde siempre. Es como la escritora de La reina del grito, Desirée de Fez.

P.-¿Es espectadora de cine de terror?

R.-A mí lo que me pasa es que me dan miedo las pelis de miedo, lo paso mal. Lo paso mal cuando las veo, y lo paso mal dos años después de haberlas visto cuando estoy perdida en un hotel en una carretera y me acuerdo de una peli... Entonces no me renta, lo paso fatal.

P.-Tiene que ser bonito trabajar con una mujer tras la cámara en un género en el que tradicionalmente no ha habido tantas mujeres

R.-Pero, desde luego, las últimas películas de terror que han causado más impacto han sido dirigida por mujeres. Yo creo que eso se agradece en todos los géneros y departamentos de la vida, la equidad y las dos visiones.

P.-Está siendo un otoño estupendo para usted, la presentación de 'La vida breve', 'Anatema' por llegar y acaba de grabar con Leo Sidran, pero no sé si muy cansado...

R.-¡Sí, acabamos de terminar ese disco que, esperamos, salga en primavera! Estoy muy contenta... Pero es que esta profesión... Estas dos profesiones siempre son así... Todo a la vez, y de repente, nada, estás en tu casa, mirando la pared, rascando el gotelé diciendo, ¡por dios que alguien me llame! Y luego, pues todo a la vez. Pero yo estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de trabajar en todos estos proyectos y de hacer cosas tan bonitas, aunque con esa sensación de que, ¿no podría ser un poquito más espaciado? Pero, vamos, que yo creo que es así para todos los autónomos.

P.-¿Cómo hace en estos momentos de locura para estar, estar de verdad, en sitios tan distintos?

R.-Pues cuanto más tienes, es más fácil. Hay una frase en inglés que lo resume muy bien, If you want something done ask a busy person. Cuando necesites que alguien haga algo por ti, pídeselo a la persona más ocupada. Cuanto más haces, más tienes que enfocarte y más fácil es. Además, yo llevo muchos años entrenando ese tipo de concentración, muy del momento. Tú en un rodaje estás 12 horas y, realmente, trabajas de concentración, en modo "¡Leo, al set!", pues una hora y media en todo el día; y de concentración de acción al corte, pues a lo mejor son dos minutos y medio. Entonces, como que tengo muy engrasado ese músculo de encender y apagar.

P.-¿Marlango está apagado o encendido?

R.-Pues justo acabo de hablar con Alejandro que acaban de llegarle los vinilos de la música que ha hecho para un espectáculo de teatro. Está haciendo Alejandro Pelayo unas cosas con el piano preciosas. Y con Marlango, a ver cuándo nos encontramos. Paramos también como por necesidad de barbecho, de llevar muchos años y tener la necesidad de que nos pasen cosas y volver a reencontrarnos y contarnos esas cosas.

P.-¿Qué le pide a los futuros espectadores de 'La vida breve'?

R.-La Farnesio les diría, "de nada" (ríe) Y mira, yo, de verdad, deseo que esta serie encuentre su público porque lo único que pasa es que hay tantas cosas... Ojalá haya un hueco y la gente tenga la oportunidad de verla porque es maravillosa, es una cosa bastante inusual, ¡una comedia con presupuesto!, que no sé quién habrá establecido que en la comedia no hace falta gastarse tanto dinero. Pero el caso es que cuando hacen el esfuerzo, y lo han hecho desde Zeta y desde Movistar, pues, por favor, tenéis que verla porque, de verdad, es una joya.