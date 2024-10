South Series 2024 Cádiz: 'La vida breve' o cómo "los borbones han sido y seguirán siendo así"

Cádiz/Periplo vital breve, matrimonio breve, reinado breve y 6 capítulos para narrar La vida breve de Luis I, Luis I El Bien Amado, antes de convertirse en Luis I El Breve. A ese "gran reto" se ha enfrentado el elenco de la nueva producción de Movistar Plus+ en colaboración con Zeta Studios que este viernes 25 de octubre inaugura el II South International Series Festival de Cádiz con la proyección de los tres primeros episodios de una ficción que intenta, y logra, encontrar el equilibro "entre el drama de sus cuatro personajes principales"y el "tono de comedia que queríamos ofrecerles a sus espectadores". Todo ello, además, provocando ecos y resonancias entre esas primeras décadas del siglo XVIII en España con el país actual. "España es un país de contrastes, polarizado, siempre nos hemos dado palos unos a otros durante siglos, y siempre ha sido así".

Lo dice Cristóbal Garrido, uno de los creadores de la serie junto a Diego Valor, que, si bien, no es condescendiente con el retrato del pueblo español (ni con el de antes, ni con el de ahora), tampoco lo es con el de sus regios gobernantes: "Los borbones han sido y seguirán siendo así...", pronuncia en la comparecencia con la prensa del equipo en el Palacio de Congresos de Cádiz donde también han hablado de esta serie de época "distinta", "cómica", "dramática" y, por momentos, salpicada de "ternura", tres de los actores del cuarteto protagonista, Carlos Scholz (Luis I), Leonor Watling (Isabel de Farnesio y, por ende, madrastra del protagonista) y Javier Gutiérrez (Felipe V, padre de Luis I), además de sus ideológos, el director de los episodios, Diego Núñez Irigoyen, y dos de sus productoras ejecutivas, Paloma Molina y Susana Herreras.

Un equipo que desde el principio ha querido dejar claro que La vida breve, que se estrenará en 2025 sin fecha de confirmación todavía, no es una serie de época al uso y, ni siquiera, una comedia al uso. "Ha habido una importante inversión en la recreación de vestuarios, en la factura de la serie, todo está muy cuidado y, además, hemos logrado un acuerdo con Patrimonio Nacional para poder rodar en los palacios -La Granja, El Pardo, hasta en el Museo del Prado- elevando así la producción", han venido a comentar en distintos momentos de sus intervenciones las productoras.

Unos marcos exquisitos que han ayudado "muchísimo" a los actores "a colocarse en un lugar idóneo" para trabajar sus personajes, como ha reconocido Leonor Watling, impecable en su papel de reina a la que acaban de dar 'la jubilación anticipada'. "Y no, no me lo tomo muy bien", ríe la actriz en la piel de la segunda esposa de un Felipe V en proceso de locura creciente que deriva en la primera abdicación de la historia real de España. Un Felipe V confeccionado de manera delicadísima por Javier Gutiérrez, que alterna episodios de lucidez, de amargura, de comicidad y de arrebatada lujuria sin perder el pie, ni el tono.

"Y eso ha sido lo complicado. El tono. Lograr el equilibrio entre el drama de los personajes y la comedia que le queríamos ofrecer al espectador. Es algo que hemos tenido que ir probando todo el equipo, como quien se prueba el vestuario, igual", ha confesado el intérprete que se ha tenido que hartar de "paracetamol" para soportar las insufribles pelucas de su Felipe V. "Y los tacones, yo nunca había llevado tacones, y en las jornadas de rodaje más largas es cierto que los pies, y la cabeza, pues pasaba factura, pero es cierto que, como dice Leonor, te ayudaba a colocarte, a alejarte de ti y a meterte en el personaje", ha sumado Carlos Scholtz que, en la ficción, tendrá que lidiar con las intrigas palaciegas de un rey querido pero inexperto, y con las excentricidades de su desagradable esposa, Luisa de Orleáns, también dignamente interpretada por Alicia Armenteros.

Es en la joven actriz y en el veterano Gutiérrez donde, a juicio de los tres primeros capítulos, donde se materializa toda la locura de La vida breve. "Y no hay nada, hasta la situación más disparatada de las que habéis visto, que no pasara en la realidad", ha apostillado Deigo Valor que ha defendido un trabajo "muy riguroso" de documentación que ha querido ser devuelto al espectador "en un lenguaje más directo" y con "claras resonancias" con la actualidad. "Susana nos decía, apretad más si quéreis, podéis hacer algún guiño más al presente... Pero es que la historia sola te lo daba, ¡estaba ahí!", sumaba Garrido.

"España no da nada y pide mucho", dice un asombrado Felipe V a su hijo ante la ligereza con la que el joven se toma la abdicación de su padre en su persona. "Son españoles, Felipe, no saben lo que quieren", le espetará Isabel de Farnesio a su cansado y superado marido en una conversación íntima... Pequeños mensajes en una botella que viajan de la pequeña pantalla a la calle, en el espacio, en el tiempo... "No sé si son frases crueles pero es importante resaltar que están dichas por personajes que vienen de fuera y que llegan a un país bastante machado. Cuando entramos en la serie nos encontramos con que Farnesio y Felipe están en un grado de desgaste vital bastante fuerte porque ellos lo han intentado hacer bien, realmente tenían ganas de cambiar el país y de unir a los españoles, pero se encontraron con un país que nunca lo aceptaron. Son frases de dos personajes muy dolidos", reflexionaba Valor que en La vida breve pone en contraste, o incluso en paralelo, a esa joven pareja que forman Luis I, un rey querido, "ojo pero por el hecho de haber nacido en España, de ser el primer Borbón nacido en España", y su rara mujer extranjera. Que también querrán ser palanca de cambio, que también se aburrirán, que también caerán en los mismos errores en su vida breve. La vida breve en un país de una larga vida de equivocaciones.

Sinopsis

Como cualquier joven, Luis está a punto de experimentar grandes cambios. Le casan con una prima desconocida y va a heredar el trono de España. En pleno siglo XVIII esto sería un episodio feliz en la vida de cualquier príncipe, pero a Luis no se lo van a poner fácil. Con una esposa rebelde (Luisa de Orleans, Alicia Armenteros), un padre enajenado (Felipe V, Javier Gutiérrez) y una madrastra conspiradora (Isabel de Farnesio, Leonor Watling), Luis I (Carlos Scholz) tiene que iniciar su reinado. Por suerte para él, los problemas terminarán pronto.

Además del cuarteto protagonista, completan el reparto, Pepe Viyuela, Claudia Traisac, Carlos González, Jorge Usón, Eric Masip, César Tormo, Marta Hazas y Héctor Carballo y con la participación de Bastien Ughetto, Alexandre Blazy, Marta Levenfeld y Natalie Pinot, entre otros.

Esta serie significa un nuevo reencuentro entre Zeta Studios, Movistar Plus+, Diego Valor y Cristóbal Garrido y el actor Javier Gutiérrez, que juntos pusieron en pie Los reyes de la noche.

Ficha técnica

Creada por Cristobal Garrido y Adolfo Valor ('Reyes de la noche', 'Días mejores', 'Fariña', 'Eres tú', 'Amor de madre' y 'Lo dejo cuando quiera'). Dirigida por Diego Núñez Irigoyen ('División Palermo') y Adolfo Valor.

Productores ejecutivos: Cristóbal Garrido, Adolfo Valor, Antonio Asensio, Paloma Molina y Susana Herreras

Fotografía: María Codina

Arte: Jorge de Soto

Vestuario: Helena Sanchís

Maquillaje: Ana Urosa y Laura Pérez

Peluquería: Alicia López

Duración: 6 capítulos de 30 minutos cada uno