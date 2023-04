Los Max en Cádiz: Una alfombra roja a los pies de ‘la casa de los ladrillos coloraos’

Desplegó Cádiz por fin este lunes la alfombra roja de los XXVI Premios Max de las Artes Escénicas a la sombra de 'la casa de los ladrillos coloraos'. El Gran Teatro Falla hizo de parapeto frente al viento de levante para que nada enturbiara las sonrisas de los candidatos a morder la manzana del éxito en una noche de celebración.

Sonrisas de premiados de antemano y nominados, entregadores y asistentes a la gala que no dudaron en compartir su emoción previa con Diario de Cádiz en este año redondo para la proyección nacional e internacional de la ciudad a través de la cultura.

José Troncoso (director de la gala)

“Ojalá os guste este regalo que os hemos preparado y, sobre todo, nos sirva para escribir en Cádiz ese futuro de las artes escénicas, en el que nos ayuden un poco más a seguir adelante. Queremos que esta gala sea una sorpresa desde el tuétano, desde lo inevitable de ser de Cádiz, de la celebración de serlo y la alegría de compartirlo. Queremos dar a conocer talento emergente gaditano, les toca a ellos”.

Ana López Segovia (directora de la gala)

“Haber dirigido esta gala es un regalo. Ha sido un trabajo intenso durante siete meses pero venir a Cádiz a celebrar la fiesta del teatro es un lujo y un momento muy bonito para la ciudad a nivel social y cultural. Hay mucha emoción y talento de un tipo de teatro que a lo mejor no está muy cerca de lo comercial, pero sí es más comprometido”.

María Moreno (bailaora)

“Estoy ilusionada y emocionada con que se haga en Cádiz, en este teatro tan maravilloso. Aunque no hayamos sido finalistas me llamaron para bailar en la gala, así que esto estaba para mí”.

David Palomar (cantaor)

“Me siento privilegiado de estar en una gala tan importante y en un año de acontecimientos tan importantes para la ciudad. El espectáculo es muy redondo y se ha trabajado mucho. Mi Cádiz tiene que demostrar que está a la altura de estos eventos”.

Lucrecia (cantante, actriz y presentadora)

“Es una noche muy importante para la cultura. Hacía tiempo que no venía a Cádiz y hacerlo ahora con los Max es un honor. De Andalucía me gusta todo. Todo lo que sea cultura y tradición queda recogido en mi corazón y es maravilloso para el mundo porque también atrae muchísimo turismo”.

Pepe Bablé (director de la Tía Norica, Premio Maximino de Honor)

“Espero que la noche sea emocionante. Afortunadamente nos tocaba ya, son muchos años de relación entre Cádiz con la cultura y con el teatro en particular, desde el siglo XVIII, y que ahora se le reconozca es motivo de orgullo y satisfacción. Es un honor grandísimo también el que haya esa conjunción de astros para que ya que no nos han dado un premio de los grandes, nos den ese Maximino de Honor. Se lo dedico a la Tía Norica y las tantas generaciones de gaditanos que trabajaron, pelearon y asistieron a sus espectáculos”.

Manu Guix (director y compositor musical e intérprete de Le petit príncep, Premio Max Aplauso Del Público)

“Es mi primera vez en Cádiz y me encanta. Nos hace muchísima ilusión recibir este premio, que se entrega por primera vez por un espectáculo con el que llevamos nueve temporadas en Barcelona. Me conocisteis en el año 2001 con Operación Triunfo y ahí sigo, agradecido por trabajar en lo que me gusta. Para mí el secreto del éxito es ser feliz haciendo lo que haces, es la clave”.

Víctor Clavijo (actor)

“Es una alegría traer un evento de esta magnitud a Cádiz. Creo que Cádiz es un escenario único e irrepetible para cualquier tipo de premio, porque la ciudad es hermosa y el tiempo y la gente acompañan siempre. La gala, como no puede ser de otra manera, tiene mucho acento andaluz”.

Manuel Morón (actor)

“Soy de aquí y formar parte de la gala supone un privilegio enorme. Este evento debería ser un acontecimiento importante, de apoyo a la cultura y al arte de Cádiz. Celebramos estar todos juntos aquí”.

Encarna Anillo (cantaora)

“Estos premios dan a Cádiz una categoría que merece. Ya era hora de que tuviéramos estos eventos tan importantes en esta ciudad trimilenaria llena de arte. Estoy muy contenta de que se haga en el templo del Falla. Hay una energía brutal ahí dentro. La ciudad está muy ilusionada con todo lo que está pasando hoy y las personas que hacen posible todos estos eventos se van a quedar con la miel en los labios y con buen sabor de boca de cómo los recibimos aquí”.

Eduardo Guerrero (bailaor)

“Es todo un orgullo para la ciudad y los artistas gaditanos. Volver al Falla viéndolo con alfombra roja es maravilloso. La gala va a estar a la altura”.

Lola Cazalilla (concejala de Cultura)

“Es otro hito que pone a Cádiz en el centro del panorama de la cultura estatal e internacional. Venimos de haber cerrado el Congreso Internacional de la Lengua Española y creo que es seña de lo mucho que hemos apostado con convencimiento y con realidad por la cultura como herramienta transformadora. Estos años de trabajo se están materializando. Esto no ocurre por casualidad sino porque en los circuitos de cultura se empieza a hablar de Cádiz, porque aquí están ocurriendo cosas. Y también viene de un tejido artístico de calidad, excepcional, por el que hemos apostado y del que nos sentimos muy orgullosos. Nuestra apuesta seguirá siendo por la cultura como herramienta de emancipación, creyendo que en Cádiz hay posibilidades y que esto es solo es el principio. Cádiz está que vibra con la cultura”.

José María González Santos (alcalde)

"A Cádiz le sienta muy bien la alfombra roja. Además de ser el escaparate para las artes escénicas españolas, esto no ocurre aquí por un fenómenos meteorológico sino por un trabajo responsable y comprometido. Se hace una apuesta clara por la cultura. Cádiz ha dado más que síntomas de estar capacitadísima para organizar eventos de alcance internacional. Además de ponernos guapos y guapas hoy aquí, también se ponen el hostelero, el comerciante y la ciudad entera. Ya nos han dicho que quieren que Cádiz sea sede permanente de los Max. Nos lo vamos a pensar".