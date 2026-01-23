El alcalde de Cádiz lamenta "la demagogia" tras la muerte de tres personas sin hogar en 16 días

Tres personas sin hogar fallecidas en apenas 16 días. Ese es el lamentable balance que acumula Cádiz en este arranque de año, desde que en la mañana de Reyes amanecía sin vida el cuerpo del 'Worry' bajo el edificio Vistahermosa. Unos datos que pueden ser preocupantes, o que deberían llevar a la preocupación; y unos datos que llevan al alcalde a hablar de "demagogia". "La demagogia está sobre la mesa", ha afirmado este viernes Bruno García, lamentando las críticas que está recibiendo de la misma oposición que hace tres años era gobierno "y que decía una cosa cuando estaba en el gobierno y ahora dice otra en la oposición".

Visiblemente molesto por esas críticas vertidas por miembros de Adelante (como el portavoz, David de la Cruz, la anterior concejala de Asuntos Sociales, Helena Fernández, o incluso el anterior alcalde, Kichi), el alcalde no ha querido ahondar en esas críticas, sino que ha optado por querer comparar los servicios y atenciones que había hasta 2023 con los que hay en la actualidad.

De este modo, ha insistido en la reforma que se está realizando en el albergue municipal para mejorar las condiciones de los 20 usuarios que tiene de capacidad, ha recordado "la decisión política que adoptamos nosotros" para destinar a personas sin hogar las viviendas construidas en la calle Setenil de las Bodegas (que ahora funcionan como 'sustitutas' del albergue municipal), ha mencionado la finca de la calle Soledad que está en pleno proceso de transformación de un nuevo centro para personas sin hogar en la ciudad. Y ha avanzado que el próximo pliego de atención a este colectivo incluirá importantes mejoras, "como el equipo humano para Setenil, para Soledad y para el albergue", o los servicios de atención psicológica que actualmente no existen y que la oposición lleva tiempo reclamando.

"Lamentamos que se den estas situaciones, pero con eso no basta. No basta con las condolencias que ya hemos mostrado, hay que hacer cosas", ha afirmado el alcalde, instiendo en que en la actualidad "hay más recursos" que cuando Helena Fernández era concejala de Asuntos Sociales. "El dato es clarísimo", ha reafirmado, mostrando recortes de periódico de situaciones similares años atrás respecto a la muerte de personas sin hogar (en concreto, mostró uno del año 2017, cuando también se contabilizaban tres muertes muy próximas entre sí) y de cómo reaccionaba entonces el gobierno que ahora en la oposición ha lanzado propuestas y críticas respecto al escenario que está viviendo la ciudad este mes de enero.