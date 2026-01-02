El alcalde de Cádiz inicia el tour de visitas a obras en la ciudad

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha iniciado este viernes, protegido con casco y entre numerosos puntales, el tour de visitas a diez obras que se están desarrollando en la ciudad. La gira del primer edil se ha iniciado en el número 6 de la calle Soledad, que se convertirá, presumiblemente a finales de este 2026, en un nuevo centro de acogida para personas sin hogar.

García destacó el "compromiso adquirido en agosto de 2024 como oportunidad gracias a una ayuda de la Junta de Andalucía", en un espacio municipal "que lo tenía el Ayuntamiento arrumbado" -se expropìó en 2008, en tiempos de Teófila Martínez-, cuya obra empezó a finales de julio y tiene un presupuesto de 1,1 millones de euros. El plazo de ejecución es de 12 meses, pero todo parece indicar que, tras dotarlo de equipamiento y personal, estará listo para finales de 2026.

"Esto no tendrá un concepto solo de albergue, ya que habrá además un seguimiento y un itinerario social para cada usuario, que va a permitir una mayor inclusión", explicó el alcalde. Sobre la obra apuntó que está "siendo difícil" por su ubicación en el casco histórico, "donde hay que respetar la fachada", es una finca declarada con protección Grado 3 (protección ambiental), y añadió que esta semana se ha hormigonado la segunda planta.

El primer edil quiso aclarar, sobre los diez lugares elegidos para visitas, que "esto no quiere decir que no estemos haciendo otra obras. Hemos escogido diez obras simbólicas, de distintos ámbitos. Son más de 20 millones de euros los que estamos invirtiendo y queremos dar visibilidad al trabajo previo", dando las gracias a los técnicos de Urbanismo.

Señaló Bruno García que las obras del albergue de la plaza Macías Retes están "al 95 por ciento". "Cuando llegamos al equipo de Gobierno teníamos 20 plazas -en Macías Retes- de manera lamentable y otras 20 plazas en la pensión de Soledad, solo los meses del frío, y nosotros las hemos puesto permanentes", expuso. Así, según García, habrá, a comienzos de 2027, 80 plazas permanentes: las 20 de este equipamiento, las de Macías Retes, las la calle Setenil y las de la pensión, también en la calle Soledad.

A juicio del alcalde "este es un paso importante en lo social. La media actual es de 117 personas sin hogar. Por tanto, nos vamos acercando".

11 alojamientos de entre 28 y 30 metros cuadrados

Este centro consta de 11 alojamientos temporales con 22 plazas y estará destinado a personas en situación de segunda acogida. Tendrán una superficie útil de entre 28 y 30 metros cuadrados, excluidos los servicios comunes. En la planta baja habrá tres alojamientos, cuatro en la primera planta y otros cuatro en la segunda, teniendo cada uno de ellos capacidad para dos personas. Están equipados con cocina y un baño independiente. En la planta baja habrá un salón de uso común y en la planta tercera otro espacio con lavandería y otras instalaciones.

El calendario de visitas

Iniciado el tour en Soledad, 6, el calendario de visitas a obras continuará el 7 con las 53 viviendas de Marconi, para seguir el día 8 con la obra de Aguas de Cádiz en la calle Alcalde Blázquez. El día 12 se visitará el edificio Puntales- la Paz (complejo deportivo Manuel Irigoyen) y el martes 13 la segunda fase de los depósitos de tabacos. El 14 será el turno de las viviendas que se están construyendo en Calderón de la Barca. El miércoles 16 de una tacada el tour pasará por el Teatro del Parque, la pérgola de Santa Bárbara y la reforma del Parque Genovés.

Asimismo, el lunes 19 de enero le tocará a la obra de adecentamiento de la plaza Manolo Santander, el viernes 23 a la restauración de las tejas del Palacio de Congresos y la gira acabará el día 26 con el vaciado del cementerio San José de Cádiz,