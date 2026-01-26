El alcalde de Cádiz estrena autobuses... interurbanos

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha asistido este lunes a la presentación de nuevos autobuses... Pero para el servicio interurbano de la provincia de Cádiz, no para la ciudad, donde desde hace años se está a la espera de la renovación del servicio a través de un nuevo contrato, y con ello la renovación también de la totalidad de la flota actual, que supera en muchos casos las dos décadas de antigüedad y que viene sufriendo continuas averías y otros problemas y limitaciones.

Así, mientras Cádiz espera la modernización del servicio de autobuses urbanos, el alcalde ha acudido al estreno de 14 nuevos vehículos que ha incorporado la empresa Transportes Generales Comes para el servicio interurbano que tiene concedido por el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz. De hecho, precisa este organismo dependiente de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda que 8 de estos nuevos vehículos, 2 de ellos híbridos, estarán destinados "al área metropolitana de la Bahía gaditana", mientras que los otros 6 prestarán servicio en la Sierra de Cádiz y realizarán conexión con Sevilla y otras provincias andaluzas.

Ha destacado la delegada del gobierno andaluz en la provincia, Mercedes Colombo, la "apuesta por el transporte de la Bahía de Cádiz y de nuestra provincia". "Un transporte metropolitano que hace la vida más saludable y que todos seamos iguales al circular por las carreteras en transporte público", para el que se ha invertido unos 4,3 millones de euros con el objetivo, como remarca Colombo, de que "tengamos unas infraestructuras no sólo de carreteras seguras sino también de vehículos seguros permite que la gente viaje de manera más eficaz”.

De estos nuevos vehículos, los dos autobuses híbridos cuentan con una capacidad para 55 plazas sentadas, 20 de pie y 1 para personas con movilidad reducida; los 5 vehículos de 13 metros cuentan con 55 plazas sentadas, 11 de pie y 1 para personas de movilidad reducida, y el vehículo de 15 metros tiene 67 plazas sentadas, 32 de pie y 1 para personas de movilidad reducida.Todos los autobuses nuevos incorporan sistemas de seguridad activa para la conducción "que permiten aviso de colisión con frenada de emergencia, programador de velocidad adaptativo, asistencia delantera de corto alcance y de permanencia en el carril, sistema de control de ángulo muerto, asistente de velocidad inteligente que reconoce y muestra las señales de tráfico como ayuda al conductor cuando pasa junto a ellas, alerta de cansancio del conductor, asistente de colisión lateral y sistema de control de presión de los neumáticos", precisan desde la Junta.

De todo ello ha podido tomar nota el alcalde, que sigue a la espera de poder dotar a Cádiz del nuevo servicio de transporte urbano, con la estimación de emplear 17,6 millones de euros al año y de adquirir hasta 54 nuevos autobuses. Para ello, el primer paso administrativo en marcha es el período de alegaciones a la estructura de costes aprobada por el Pleno a finales del pasado año, que según se resuelva y a la espera de un posterior dictamen de la Junta de Andalucía dará paso a la licitación, al fin, del nuevo contrato en base a los pliegos técnico y administrativo que ya están redactados por los técnicos municipales.