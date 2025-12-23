Ainhoa Morillo Jarana será la pregonera infantil del Carnaval de Cádiz 2026

El Carnaval de Cádiz 2026 ya tiene pregonera infantil. Ainhoa Morillo Jarana, de 12 años de edad y alumna del colegio La Salle Viña, será la encargada de pregonar la fiesta en la categoría infantil. Tras el proceso de elección celebrado en la tarde del lunes, el jurado acordó por unanimidad su elección.

La pregonera no sólo es aficionada a la fiesta desde pequeña, sino que ha participado activamente como integrante de varias agrupaciones en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz de la categoría infantil, siempre ligada a la modalidad de cuartetos.

Comenzó su andadura en 2023 en ‘Los consentidos’ y en el año 2024 participó en ‘Vaya elementos’, consiguiendo acceder a la Gran Final en sendas ediciones. En 2025 volvió a pisar las tablas del Gran Teatro Falla como integrante y directora del cuarteto ‘Las primeras de Cádiz, Cádiz’.

El jurado para la elección de la pregonera infantil ha estado presidido por la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, actuando como vocales María Moreno, Luis Rivero, Ignacio de la Varga y Carmen de la Rosa Utrera, y como secretario Juan Antonio Laluz.

El premio del concurso está dotado con una cuantía económica de 1.000 euros.