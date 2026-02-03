AIG muestra su repulsa al protocolo “inhumano” del Ayuntamiento de Cádiz contra las personas sin hogar

Adelante Izquierda Gaditana manifiesta su más rotunda repulsa al protocolo que el Ayuntamiento de Cádiz, bajo el gobierno de Bruno García, está aplicando desde hace más de un año contra las personas sin hogar en nuestra ciudad, ya que lejos de garantizar su protección y dignidad, el Consistorio ha intensificado desalojos diarios en jardines y espacios públicos, retirando mantas, pertenencias y objetos personales de personas que no cuentan con un lugar donde vivir.

Estas actuaciones “inhumanas”, como ha denunciado este martes 3 de febrero el Comité de Empresa de la UTE Infraestructura Verde Cádiz, se están llevando a cabo “vulnerando derechos básicos y agravando la situación de extrema vulnerabilidad en la que ya se encuentran estas personas”, denuncia la portavoz adjunta de AIG, Helena Fernández.

Tener conocimiento de esta política resulta “especialmente grave y doloroso” después de que “cuatro personas sin hogar hayan fallecido en Cádiz durante el pasado mes de enero”. Muertes que evidencian “la falta de un plan integral de atención a las personas sin hogar” por parte del equipo de Gobierno.

Para Adelante Izquierda Gaditana, el equipo de Gobierno de Bruno García no solo está incumpliendo sus responsabilidades, sino que está aplicando -según lo denunciado por el comité de empresa a los medios de comunicación- “un enfoque de limpieza social” basado en “el desalojo y la invisibilización, en lugar de la protección, el acompañamiento y la garantía de derechos”.

Estos hechos resultan aún más preocupantes si se comparan con el modelo de “mediación social” que sí funcionaba con el anterior equipo de Gobierno: “Entonces existía un protocolo coordinado entre Servicios Sociales y Policía Local para el adecentamiento de espacios públicos donde pernoctaban personas sin hogar. Dicho protocolo, que se realizaba de manera coordinada y calendarizada, incluía avisos previos y personalizados a las personas afectadas antes de cualquier actuación de limpieza, lo que garantizaba el respeto a su dignidad y evitaba situaciones de violencia institucional”, expone Fernández.

Gracias a este procedimiento “dialogado y planificado”, las personas en situación de calle mantenían “una actitud colaborativa, al ser informadas con antelación y tratadas como sujetos de derechos”. Además, en ningún caso, resalta la edil, se retiraban sus enseres personales, mantas o pertenencias básicas.

Por todo ello, la coalición de izquierdas exige al Ayuntamiento de Cádiz “la suspensión inmediata de los desalojos forzosos en los espacios públicos, así como el respeto a la dignidad de las personas afectadas”. “Se debe acabar con esta persecución que denuncian los representantes de los trabajadores y trabajadoras de la UTE, y también exigimos que el Gobierno de Bruno García cumpla con todo lo que se aprobó en el Pleno de enero con respecto a las personas sin hogar a petición de nuestro grupo municipal, además de la puesta en marcha de un plan de emergencia habitacional municipal, y por supuesto la coordinación con entidades sociales y organizaciones que trabajan con personas sin hogar”, concluye Fernández.