AIG denuncia "las mentiras" de la memoria de la Fundación Municipal de la Mujer

Adelante Izquierda Gaditana denuncia la "engañosa memoria de actuaciones de 2025 que este viernes ha elevado la concejala de Igualdad, Virginia Martín, al Consejo de la Fundación Municipal de la Mujer para su aprobación".

“Se trata de un documento de 139 páginas que, lejos de reflejar la realidad de la gestión realizada, incluye actuaciones e iniciativas que no se han ejecutado o que apenas están en proceso de ejecución. Es decir, se pretende dar por hecho lo que no se ha hecho. La pregunta es clara: ¿Cómo puede presentarse una memoria de actuaciones que recoge medidas sin ejecutar o con porcentajes ridículos de cumplimiento?”, sostiene la edil Lorena Garrón.

Uno de los ejemplos más llamativos es la revisión de la Ordenanza Municipal de Igualdad, que según la propia memoria apenas alcanza un 10% de ejecución. “¿Desde cuándo se puede incluir como actuación realizada algo que está prácticamente sin hacer?”.

Igualmente grave es el caso de la ampliación del servicio psicológico de la Unidad Alerta 24 Horas, que figura con un 25% de ejecución. Resulta aún más sorprendente cuando se trata de un servicio que ya ofrecía el anterior equipo de Gobierno. “¿Qué significa entonces ese 25%, que con el actual Gobierno del PP el servicio no se está prestando con normalidad?, ¿que se ha reducido un recurso esencial para las mujeres que sufren violencia?”, se pregunta Garrón.

Otro “despropósito” es la reparación del contador de víctimas de violencia de género y feminicidios en el Centro Integral de la Mujer. La propia memoria reconoce que “dificultades técnicas han impedido su correcto funcionamiento durante 2025 y, aun así, se le asigna un 25% de ejecución. Si no ha funcionado correctamente en todo el año, ¿cómo tienen la desfachatez de incluirlo como actuación?”.

Más sorprendente todavía es que el diseño y elaboración del II Plan contra la Violencia de Género de la ciudad ni siquiera se ha empezado a elaborar y aparece recogido en la memoria de 2025 como si se tratara de una actuación consolidada. “¿En qué cabeza cabe presentar para su aprobación un documento que reconoce que una de sus principales herramientas estratégicas no está iniciada?”, incide la concejala de AIG.

A esto se suma la conmemoración del 20 aniversario del matrimonio igualitario, que directamente figura con un 0% de ejecución. No se hizo absolutamente nada en 2025 y, sin embargo, aparece en la memoria. “Si no se ha realizado, ¿cómo puede formar parte de un balance de actuaciones? Es un auténtico despropósito”.

Para Adelante Izquierda Gaditana, el equipo de Gobierno de Bruno García vuelve a demostrar que “vive permanentemente de los anuncios vacíos y la propaganda, al tiempo que gestiona poco y mal”. “No se puede pretender tomar el pelo a la ciudadanía incluyendo en una memoria oficial medidas que no se han ejecutado o que están a medio hacer, reconociéndolo además la propia Fundación”.

En definitiva -concluye Garrón-, “consideramos un disparate que se eleve para su aprobación una memoria de actuaciones que es profundamente engañosa y que intenta maquillar la inacción del Gobierno municipal en materia de igualdad”. “Las mujeres de Cádiz merecen políticas reales, recursos efectivos y compromisos cumplidos, no documentos inflados para salvar titulares”, apostilla.