Dos veranos sin aire acondicionado en el Centro de Salud del Olivillo de Cádiz

El centro de salud del Olivillo de Cádiz se ha metido ya de lleno en la temporada de verano sin aire acondicionado en buena parte del edificio, lo que está afectado a la organización de las consultas médicas.

Este es el segundo año consecutivo en el que la refrigeración no funciona en varias plantas. Ya el año pasado buena parte del personal tuvo que soportar esta situación durante toda la temporada estival sin que la Delegación de Salud arreglase el problema. Ahora, los aires siguen sin funcionar desde hace tres semanas y aunque se ha reiterado la petición a la Consejería no hay perspectivas de que se normalice la situación, pues no se aprovechó el invierno para reparar los desperfectos. Y todo ello tras sufrir desde hace semanas altas temperaturas.

El complejo médico del Olivillo, que atienda a una población eminentemente mayor residencia en La Viña, Mentidero y El Balón, cuenta con cuatro plantas. El aire acondicionado sí funciona, hasta hora, con normalidad en la planta baja (donde hay atención de enfermería) y en la primera (donde están las consultas de pediatría). El sistema sigue averiado desde el año pasado en la segundo y tercera planta. Esta última, agravando la situación al contar con grandes cristaleras, lo que transforma el piso en un auténtico invernadero. Algunos médicos llegaron a comprar ventiladores a lo que se une la obligación de llevar mascarilla y la bata de trabajo, lo que incrementa la temperatura corporal

Las dos plantas afectadas están ocupadas por las consultas de médicos de familias, que son la que más pacientes mueven cada día. Actualmente pueden atenderse una media de 360 personas por jornada. En la primera están pediatría, con dos salas y aun atención de unos 60 niños por días.

Para poder mantener el servicio, se ha optado por cerrar las dos plantas sin aire acondicionado y trasladar el servicio de medicina de familias a las consultas de primera planta, compartiendo con pediatría. Hoy hay nueve médicos de familia y dos de pediatría, que se queda en uno por las vacaciones estivales.

La situación se considera como muy grave pues se comparte espacio con niños pequeños que van a consultar a su pediatra con adultos que sí tienen diversas patologías.