Zona Franca priorizará para Altadis una única empresa para todo el suelo

La Zona Franca de Cádiz tiene como prioridad para los terrenos de Altadis, que tiene más de 150.000 metros cuadrados de suelo industrial dentro del recinto fiscal, que se pueda instalar una única empresa que ocupe toda la superficie. Según el delegado del Estado en el Consorcio estatal, Fran González, esa es la prioridad en las negociaciones que están teniendo “aunque hasta que no tengamos firmado el último de los papelees no vamos a anunciar nada para no generar frustración”.

En las últimas semanas el SAS ha ocupado la nave de los paletizados nacionales con 10.000 metros cuadrados para todo el tema logístico relacionado con el Covid.

Fran González aclara que el objetivo prioritario es que haya un solo proyecto “aunque también estamos trabajando en un plan B, C y D”,. En este sentido, afirma que ya ha habido empresas que estaban interesadas en la nave de LTK, que anunció su cierre a finales del mes de octubre.

Fran González ha hecho balance de un año complicado por todo lo relacionado con la pandemia, pero a pesar de ello asegura que en el último semestre ha habido un crecimiento en las operaciones de un 66% que han ido vinculadas sobre todo a la logística.

El balance también ha sido positivo en cuanto a las empresas que han operado con la Zona Franca porque, pese a que ha habido 56 bajas, otras 83 se han dado de alta, cuando en el año 2019, según los datos facilitados por el Consorcio, fue negativo.

En cuanto a la venta de activos de la Zona Franca, en este 2020 que ahora acaba, el Consorcio ha conseguido cuadruplicar la cifra que hubo en el año precedente.

Una de las prioridades que ha tenido el actual delegado del Estado de la Zona Franca ha sido la de reestructurar la deuda de 160 millones de deuda que tiene la institución. Esta se divide en tres apartados: por un lado está la referente a los fondos Reindus y otros europeos para lo que se ha conseguido en dos grandes líneas un período de carencia de tres años y un nuevo plazo de amortización de siete “en el que además hemos bajado el tipo de interés que tenía”. Esto supone, según Fran González, un ahorro de cerca de 1,4 millones de euros en intereses.

Eso lleva aparejado otra renegociación de deuda de otras líneas de fondos, “que también la hemos conseguido ordenar y para el año que viene haremos liquidaciones importantes”.

El tercer paquete es la deuda financiera que está en vías de negociación para conseguir mejoras en los períodos de amortización y en los tipos de interés.

Para Fran González, “esta primera parte nos parece que asentaba las bases para que la Zona Franca pueda seguir avanzando en lo que es de verdad su cometido y no seguir preocupada por el día a día del Consorcio”.

Una de las decisiones que se ha tomado a nivel interno ha sido la contratación de una directora comercial que conoce bien el mercado empresarial y de los polígonos “y que está introduciendo nuevos criterios para ser más visibles”.

Fran González ha destacado el valor de las relaciones institucionales desde que llegó en julio a la Zona Franca de Cádiz: “Yo me reconozco a mí mismo que el papel que he jugado en los últimos años era propio de la oposición pero ahora no estoy para confrontar con nadie sino para colaborar y solucionar y ese el papel que estoy tratando de aportar” . Para ello destaca los acuerdos a los que está llegando con la Junta “pese a las discrepancias que tenemos con el hospital”, con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, con los ayuntamientos campogibraltareños para el nuevo recinto fiscal o con el propio Ayuntamiento de Cádiz, con el que recientemente se firmó un convenio con varias actuaciones.

Fran González asegura que las dos autoridades portuarias de la provincia están vendiendo el tema logístico como algo global en la que también se cuenta con la Zona Franca. De hecho, uno de los operadores de Boluda, que ha iniciado una línea marítima diaria con Canarias, va a llevar algunos camiones a la Zona Franca, contrato que se puede ampliar en 2021 “y que nos permitirá abrirnos a todo el transporte marítimo”.

También una de las prioridades para el futuro inmediato es la de potenciar las naves de frío con las que se cuenta en el recinto fiscal, concretamente las que ocuparan antiguamente Procosur y Caladero. En este sentido, para la primera de ellas ya hay una empresa que está pendiente de ultimar la operación para comenzar a funcionar en la primera parte del año próximo.

Fran González asegura que el recinto fiscal es el “corazón” de la Zona Franca y para ello asegura que se vana hacer inversiones para controlar los accesos, como un dispositivo para las lecturas de las matrículas.