YOU Asesoría, las ventajas de tener una asesoría online sin renunciar a un trato cercano

En El Puerto de Santa María (Cádiz) se ubica YOU Asesoría, que ofrece las ventajas de una asesoría online pero sin renunciar al trato cercano y de confianza que el cliente necesita. Ofrecen a autónomos y pymes todo lo que necesitan para su negocio desde cualquier lugar, con servicio a toda España, incluido Canarias y Haciendas Forales.

‘La asesoría que conecta contigo’ es el lema de presentación de esta empresa integrada por un equipo joven y cualificado en todos los ámbitos de la gestión. YOU nació en 2020, únicamente como asesoría virtual y con dos socios, pero desde enero de 2023 cuentan con una oficina física junto al catamarán de El Puerto y han ampliado el equipo con 8 trabajadores más. “La fundamos mi socia Mar Martín y yo, y ahora somos diez empleados”, explica Pablo Isorna, uno de los socios fundadores. "Mar y yo hemos trabajado en asesorías on line, donde primaban más las tecnologías que el trato. En YOU te atendemos tanto presencialmente como por video llamada, Whatsapp, email, etc Siempre adaptándonos a las necesidades del cliente", señala.

Los principales servicios de YOU son asesoría fiscal y contable, asesoría laboral, constitución de sociedades, registro de marca, ayudas y subvenciones, capitalización del paro, y fiscalidad de criptomonedas y otros servicios como digitalizar y/o automatizar los procesos del negocio, o la factura electrónica. Además ponen a disposición de sus clientes una herramienta de gestión totalmente gratuita, con la que el cliente podrá controlar la salud financiera de su empresa las 24 h al día desde dónde esté (factura electrónica, contabilidad en tiempo real, aplicaciones de marcaje, etc).

“Damos a los clientes un servicio integral, en el ciclo completo de la gestión. Además, estamos actualizados siempre en cuanto a las subvenciones, asesoramos de las ayudas a las que pueden optar tanto estatales, locales, europeas...”, señala Pablo, que afirma que “gracias a estas subvenciones, como la cuota cero o la tarifa plana, se está notando un aumento del autoempleo, hay mucha gente que ve una oportunidad en el emprendimiento. Nosotros les asesoramos también antes de arrancar, realizamos un estudio de viabilidad de su proyecto”.

Asegura Pablo que, en esta línea, uno de los servicios que está funcionando muy bien es el de capitalización del desempleo. “Nos encargamos de todo el proceso porque, además, somos punto PAE autorizado (Punto de Atención al Emprendedor). Podemos crear una empresa en cuestión de una semana, lo garatinzamos”.

YOU asesoría está a la vanguardia también de la tributación fiscal de nuevos productos financieros, como las criptomonedas, así como de las nuevas profesiones que van surgiendo como influencers, desarrolladores de contenido, youtubers, etc. "Trabajamos también con todo tipo de regímenes especiales como agencias de viajes, inmobiliarias...", añade Pablo.

YOU, la asesoría que se preocupa de tu negocio.

* Más información y contacto en www.youasesoria.com y en el teléfono 747 437607.