Entre los temas tratados durante el último Consejo de Administración, la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, hizo mención de la aprobación de la modificación sustancial de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de la Bahía de Cádiz (DEUP) con la intención de incorporar de cerca de 400.000 metros cuadrados de superficie en los que se incluye el suelo que antes ocupaba Delphi.

Al respecto, la presidenta de la APBC dijo que “vamos dando los pasos que se requiere para que el ministerio de Fomento lo declare suelo portuario”. Esto llevaría a la expropiación de este suelo abandonado tras la falta de una resolución inmediata por parte de los administradores concursales.

A preguntas de los medios, la ex alcaldesa de Cádiz confesó que no ha vuelto a mantener contacto con los administradores concursales que presentaron a finales de enero una oferta de la empresa Ebion European Energy Network SL para quedarse con los terrenos y las naves de la antigua Delphi por importe final de 6.540.000 euros. Martínez dijo que en febrero de este año se dijo que “en pocos días se iba a escriturar, algo que a día de hoy no ha pasado”.

La presidenta del puerto gaditano insistió en que tras el parón sufrido con el proyecto de Las Aletas se hace más urgente la necesidad que tiene La Cabezuela de hacerse con más suelo para su futura expansión. Citó, por ejemplo, el éxito que están obteniendo los graneles líquidos. “Y todo esto a pesar de que La Cabezuela lleva más de 20 años esperando un tren que ya, por fin, parece que va a llegar”. Los empresarios ubicados en la dársena puertorrealeña llevan tiempo demandando suelo para poder ser más competitivos. “Hay que estar preparados y conseguir esos 400.000 metros sería crucial para nuestro futuro”.