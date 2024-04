La Universidad de Cádiz y el respeto de la orientación sexual entre los universitarios

El director General de Diversidad de la Universidad de Cádiz, Antonio Zayas, acompañado de la investigadora principal del proyecto en la UCA y directora del Observatorio DIVERSACI, Begoña Sánchez, ha dado la bienvenida a las jornadas del proyecto de asociación de cooperación del programa Erasmus + ‘G-FORCE’ (enForcing gender equality and cOntributing to sexual oRientation respeCt in a higher Education institutions Alliance) para fomentar la igualdad de género y contribuir al respeto de la orientación sexual en una alianza de instituciones de enseñanza superior. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del Campus de Cádiz ha acogido estos días esta reunión trasnacional de Cooperación Internacional.

G-FORCE es un consorcio formado por seis instituciones socias de Grecia, España, Rumania, Italia y Chipre: la Universidad Panteio Panepistimio Koinonikon Kai Politikon Epistimon (coordinadora), Xenios Polis, Universidad de Cádiz, SC Gripen Europe S.R.L, la Universidad degli Studi della Tuscia, y Research and Education of Social Empowerment and Transformation N-Reset LTD.

El director General de Diversidad de la UCA ha hecho hincapié en las medidas que se están trabajando para la prevención de situaciones de discriminación y violencia por razones de LGTBIQfobia en la institución gaditana. Precisamente, Begoña Sánchez les ha explicado que desde 2021 la Universidad de Cádiz coordina desde el INDESS el Observatorio andaluz para las diversidades sexo-genéricas ciudadanía, salud y ciudadanía (DIVERSACI) como espacio de conocimiento, investigación y formación para avanzar en la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa. El equipo de la UCA es multidisciplinar formado por PDI (personal docente e investigador) de las facultades de Ciencias de la Educación, Ciencias del Trabajo y Derecho.

Instituciones académicas e investigadoras y empresas de Grecia, España, Rumania, Italia y Chipre componen este consorcio, que coordina la Universidad de Panteion y del que forma parte la Universidad de Cádiz

El proyecto persigue promover la paridad de género y luchar por la aceptación de la orientación sexual promoviendo la igualdad y proporcionando herramientas y recursos digitales de vanguardia. Pretende capacitar a la comunidad de la enseñanza superior en la lucha contra los prejuicios sexistas y el respeto de la orientación sexual y crear una red de universidades, proporcionar información especializada sobre cuestiones de igualdad de género y sobre la discriminación, la violencia y el acoso sexual por razón de género en las instituciones, tratar la violencia de género en función de las necesidades de los estudiantes para su autoformación y su certificación, y del profesorado para el enriquecimiento de los cursos universitarios existentes o la creación de otros nuevos.

G-FORCE, que comenzó a finales de 2023 y finalizará en octubre de 2025, tiene como objetivos equipar al personal académico y a los estudiantes de educación superior para combatir el sesgo de género mediante la sensibilización sobre la igualdad, el fomento de la capacidad sobre cuestiones de género y la promoción de los objetivos de igualdad entre todos. Además, de proporcionar productos de vanguardia y herramientas de capacitación que sirvan como recursos de aprendizaje que se adapten a las necesidades y que sean una base para los próximos programas de posgrado. La implementación incluye paquetes de trabajo estratégicos, reuniones transnacionales y eventos multiplicadores en todos los países participantes. Aspira también a producir resultados duraderos, incluyendo planes de estudio, manuales y una plataforma específica, contribuyendo a un entorno educativo más inclusivo y respetuoso.

Asimismo, sus promotores pretenden dar más poder a toda la comunidad utilizando las ventajas de las TIC y digitalizando el contenido de aprendizaje de la más alta calidad. En concreto, se prevé desarrollar el Asistente y Networking de Competencia de Inteligencia Artificial de la G-FORCE, un centro de apoyo digital que ofrece información especializada y personalizada sobre cuestiones de igualdad de género, así como sobre discriminación de género, violencia y acoso sexual.