"La UNED supera los límites geográficos"

La Universidad a Distancia de Cádiz tiene nuevo director. Se trata de Manuel Barea Patrón (Cádiz, 1955), antiguo alumno del centro y profesor-tutor en la sede de la plaza de San Antonio desde 1996. Docente del área de Antropología en el centro asociado, llega al cargo con el objetivo de acercar aún más la institución, radicada en Cádiz desde 1974, a todos los ciudadanos y de afrontar el "constante reto" de adaptarse con exigencia a las necesidades de sus estudiantes.

-¿Qué retos le plantea su nombramiento?

-La sociedad en general y el mundo universitario en particular están sometidos a rápidos cambios y transformaciones, un constante reto de adaptación y de exigencia para adaptarnos al perfil sociológico de nuestros estudiantes, y sobre todo el compromiso con la calidad de la docencia. La dirección y el consejo de centro son conscientes de estos retos y gracias al excelente equipo humano somos positivos y optimistas de cara a afrontarlos. Para ello contamos con dos apoyos fundamentales: la sede central de la UNED y la Diputación; colabora también el Ayuntamiento de Cádiz. Las diputaciones representan el apoyo provincial; los ayuntamientos, el local. Todos sumamos.

-¿Cuáles serán sus objetivos?

-Como prioritario, acercar más nuestra universidad y el centro asociado a la sociedad gaditana. Ampliar la ya extensa red de convenios de colaboración con instituciones y empresas para que nuestros estudiantes puedan completar sus prácticas. Y, sobre todo, continuar la línea de oferta cultural que nos trazamos hace años: ciclo Tardes de la UNED, cursos de extensión universitaria y cursos de verano. Todos abiertos a la sociedad con independencia de ser o no estudiante UNED. La difusión del conocimiento no conoce barreras ni límites, apostamos por la igualdad.

-¿Qué ofrece la UNED en Cádiz y qué respuesta recibe?

-Ofrece una amplia oferta de estudios universitarios. En primer lugar los cursos de acceso para mayores de 25 y de 45 años, es decir, la puerta de acceso a la universidad; idiomas en modalidad semi-presencial (inglés, francés, alemán, árabe); 27 grados; cursos de extensión universitaria, actividades culturales y cursos de verano. Asimismo, nuestros tutores asisten al Centro Puerto III para impartir tutorías del curso de acceso y orientación para los internos que cursan grados en la UNED, una maravillosa apuesta por la integración de su comunidad interna.

Para ello contamos, además del centro de Cádiz, con una unidad de biblioteca en Jerez y con un aula en Olvera, que atiende a la comarca de la sierra en los cursos de acceso e idiomas, gracias al compromiso del Ayuntamiento olvereño y de Diputación.

-¿Cuál es el perfil medio de los gaditanos que se matriculan?

-Actualmente la paridad de género está al 50%, y la edad media del alumnado va descendiendo progresivamente año a año. El perfil es variado: personas de todo tipo de estamento social. Tenemos tanto alumnos que comienzan su andadura universitaria como personas que compatibilizan sus estudios con sus ocupaciones personales, e incluso personas que, habiéndose desprendido de dichas cargas, optan por hacer la carrera que siempre desearon, sin prisas y disfrutándola, integrándose en el mundo universitario.

-Cree que existe la percepción de que la UNED es una 'universidad de segunda'?

-Esa percepción siempre ha estado sobrevolando, pero nunca ha aterrizado en ningún aeropuerto. Y la razón es sencilla. La UNED nace en el año 1972 con el objetivo de llevar la educación superior a núcleos de población alejados de los grandes centros universitarios clásicos. Nace así una red que ha conseguido mantener la cifra de matriculados por encima de los 200.000 estudiantes. Además, tiene presencia internacional con doce centros ubicados en Europa, Guinea y Latinoamérica. Precisamente el lema de la UNED es "Estés donde estés", pues gracias a las potentes plataformas educativas los alumnos superan las distancias y pueden estar conectados al sistema en cualquier momento.

Si bien comenzó con un perfil sociológico de estudiante varón, adulto, profesional, el cambio ha sido espectacular hacia una paridad que comienza a ser mayor en el caso femenino, edad media en torno a los 35 años y, sobre todo, estudiantes que comienzan su andadura universitaria en la UNED. La explicación es clara: la UNED supera los límites geográficos, de tiempo y permite que el alumnado marque sus propios ritmos de trabajo.

-¿Cómo es el nivel de exigencia de los estudios en la UNED?

-Esta pregunta habría que enfocarla desde el supuesto de que cualquier universidad tiene y se le supone un alto nivel de exigencia, y la UNED no lo es menos. No obstante, el hecho de que no se exija la presencialidad, de que las tutorías sean una hora a la semana por asignatura, y de que se asume un gran trabajo cuasi en solitario por parte del estudiante, todo ello implica un alto nivel de exigencia y de dedicación. Asimismo, los programas de la UNED se exigen de forma completa en las pruebas presenciales, y eso lo saben muy bien nuestros alumnos y alumnas.

-¿Cuál es la relación con la Universidad de Cádiz?

-La Universidad de Cádiz es una institución importantísima a nivel local y provincial que ofrece una enseñanza fundamental y atiende unas parcelas de investigación estratégicas en muchísimas parcelas del saber. Estoy convencido de que somos dos modelos distintos, complementarios y ambos necesarios para la sociedad, pues nuestro público objetivo es diferente, y por ello ambas instituciones tenemos un 'nicho' en la sociedad gaditana. Nuestras relaciones siempre han sido excelentes en todos los sentidos.

-Los másteres están ahora en el ojo del huracán. ¿Cómo cree que pueden afectar estos asuntos a la universidad española?

-Lamentablemente creo que está afectando a la credibilidad del sistema universitario. Pienso en las nuevas incorporaciones de docentes en las universidades que están saliendo en los medios. Jóvenes que tratan de incorporarse al mundo académico universitario y que, por estos casos tan mediáticos pero con grandes visos de realidad, pueden verse afectados. Mucho me temo que estos centros educativos puedan ver disminuir el número de matriculaciones para el curso que está comenzando. Y me solidarizo con esa parte de su cuerpo docente que es rigurosa, profesional y eficaz, que estoy seguro de que la hay.