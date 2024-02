UGT denuncia la "situación límite" del Ayuntamiento de Cádiz por falta de personal

El sindicato UGT ha denunciado la "situación límite" en el Ayuntamiento de Cádiz provocada, principalmente, por la falta de personal. Un problema que el sindicato reduce a "desde hace unos días", en los que insiste que la situación se ha convertido en "caótica", "ya que resulta imposible atender los servicios que estos demandan".

La clave del grave problema que denuncia UGT está en "la situación de bloqueo en la Delegación de Personal y la Secretaría General, debido a una disparidad de criterios e interpretaciones, que afecta tanto a la contratación de personal como a la incentivación de los pocos funcionarios que hacen el trabajo".

En esta línea, recuerda UGT que desde hace ya mucho tiempo "no se cubren vacantes y los procesos que están en marcha van muy lentos, demasiado lentos, quizás por esa misma falta de personal" que ellos denuncian, lo que agravaría el problema aún más.

Este escenario viene afectando directamente al ciudadano, ya que según denuncia el sindicato "al no haber personal suficiente, las gestiones, información y trámites se ralentizan, formando colas, generando tensiones, y por consiguiente, acabando en quejas y reclamaciones". "Los usuarios se quejan de esperar largas colas, de no haber personal que les atienda e informe, ya que para una simple pregunta, tienen que esperar mucho tiempo, y cuando alguien les atiende, resulta que no es allí donde tienen que hacer la gestión; a esto se le suman departamentos que se mudan de edificio sin dar información al respecto, alumnos en prácticas resolviendo el trabajo de funcionarios, falta de información general, etcétera", enumera el sindicato, reproduciendo situaciones en las que muchas veces se ven los usuarios que necesitan realizar algún no trámite no ya en el Ayuntamiento de Cádiz, sino en cualquier administración.

La falta de personal está generando otras situaciones problemáticas en el Ayuntamiento que igualmente señala UGT, que pone de relieve que en el departamento de Régimen Interior existen actualmente 6 vacantes y tiene 1 solo trabajador en activo, "que no puede disfrutar ni siquiera de sus vacaciones". Habla el sindicato también de cierre de instalaciones municipales (pabellones deportivos o bibliotecas, señalan) por es falta de persona; así como incumplimiento de pliegos, "como es el caso de limpieza, en el cual se indica que los inspectores de medioambiente deben fiscalizar la actividad de la empresa, y ante la falta de inspectores este precepto no se está cumpliendo, lo cual consideramos de extrema gravedad".

Soluciones por parte del alcalde

Ante esta situación, insta UGT al alcalde a dar solución a esta falta de personal "que en nada beneficia a la ciudadanía, que se ve privada de unos servicios de calidad". Lamenta el sindicato que Bruno García y su equipo de gobierno conocen desde hace tiempo esta solución, pese a lo cual "aún no han decidido tomar el timón de un barco que va a la deriva desde hace tiempo". "El Alcalde que se autoproclama como el más social, actualmente tiene en el olvido a su valor humano más importante, su plantilla", lamenta el sindicato, que insiste en exigir a Bruno García que "arregle esto, no vaya a ser que un día se encuentre la puerta del Ayuntamiento, incluso cerrada para usted".