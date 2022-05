Trabajadores de Aguas de Cádiz reclaman autorización para aparcar sus coches en las zonas reguladas

Trabajadores de Aguas de Cádiz reclaman que la empresa solicite la concesión de autorizaciones de aparcamiento en zonas reguladas y de carga y descarga para poder aparcar sin problemas sus vehículos oficiales cuando acuden a un servicio o una emergencia. Este grupo de trabajadores explica a este periódico que sus coches son multados por la Policía Local cuando estacionan en estos lugares por motivos de trabajo y que son ellos mismos quienes tienen que abonar la multa, además de perder los correspondientes puntos del carné. Sin embargo, la empresa municipal asegura que las multas que han llegado en los últimos años son "muy poquitas" y que las relacionadas con el estacionamiento son abonadas "siempre" por Aguas de Cádiz. En todo caso, señalan que la empresa no tiene inconveniente en solicitar estas autorizaciones para sus trabajadores.

Los operarios han trasladado a Diario de Cádiz que se sienten en un "estado de indefensión" cuando se dirigen a trabajar en sus vehículos oficiales. A diferencia de otros trabajadores de empresas municipales, aseguran, ellos no tienen tarjetas que les autoricen a aparcar los coches de Aguas de Cádiz en zonas de carga y descarga o en los lugares de estacionamiento regulado, como la zona azul. Así, ante un aviso de avería o una emergencia se ven obligados a buscar aparcamiento en zonas libres, generalmente ocupadas, o a aparcar en las otras zonas sin la autorización pertinente.

Los trabajadores señalan que a veces han tenido que pagar ellos mismos la multa, lo que la empresa niega, y que además pierden los puntos de su carné si son sancionados por esta infracción. Su reclamación trata de alertar a los responsables de Aguas de Cádiz sobre la necesidad de disponer de autorizaciones especiales que les permitan, por motivos de trabajo, aparcar en estas zonas especiales cuando acudan a algún aviso o emergencia.

Fuentes de la empresa municipal consultadas por este periódico, sin embargo, relativizan la denuncia laboral, pues no niegan la existencia de estas multas aunque sí que el abono lo tengan que hacer los trabajadores: "Las multas que han llegado han sido muy poquitas. En 2016 llegaron dos; en 2018, dos; en 2019, otras dos, y en 2020 llegó una. Este año no ha llegado ninguna. Las multas llegan a Aguas de Cádiz, no llegan a los trabajadores porque los vehículos oficiales son de Aguas de Cádiz. Otra cosa es que un conductor, un trabajador, vaya en el coche y esté hablando por el móvil. En ese caso la multa sí se la ponen a ellos, pero las multas por el aparcamiento mientras están atendiendo un servicio llegan directamente a Aguas de Cádiz, que la abona siempre, en todos los casos".

También se afirma desde la empresa que al Ayuntamiento se traslada "el listado actualizado con todas las matrículas, tanto de los coches que pertenecen a Aguas de Cádiz, camiones, como los que pertenecen a la subcontrata, precisamente para que no haya problemas a la hora de aparcar. Se entiende que si un camión o una furgoneta de Aguas de Cádiz está mal aparcado, es que está atendiendo una urgencia".

Y se insiste: "Si un conductor comete una infracción que no tenga que ver con el desarrollo de su cometido, en ese caso sí que la empresa no intercede. Si habla con el móvil o no tiene pues to el cinturón, por ejemplo, sí se pone la multa a la persona, y esas no nos llegan".

En todo caso, desde la empresa municipal se muestra disposición a tramitar este tipo de autorización: "Si a los trabajadores les da más tranquilidad tener una tarjeta, Aguas de Cádiz no tiene problemas en solicitarla".