El hotel de Tiempo Libre ya tiene la autorización del Pleno del Ayuntamiento

Un mes después, el proyecto hotelero de Tiempo Libre vuelve a la senda de la certidumbre, la legalidad y los plazos marcados por la promotora. El estudio de detalle que el 18 de diciembre fue retirado del Pleno ha sido aprobado en la mañana de este martes por los mismos concejales, después de que PSOE y Ciudadanos cambiaran su parecer y solicitaran la convocatoria urgente de este pleno extraordinario.

Sobre la mesa figuraba el mismo expediente que en el pleno de diciembre, sin ningún cambio ni nuevo documento. En este contexto, la única variación proviene de PSOE y Ciudadanos, que tras el pleno de diciembre mantuvieron un encuentro con la promotora, en el que le trasladó su compromiso de no levantar quince plantas en el edificio de nueva construcción, sino de levantar una sola planta en la totalidad del inmueble. Un compromiso, han advertido desde el PP y el concejal no adscrito, que no se refleja en el expediente aprobado este martes. "Es un acto de fe", ha llegado a decir Domingo Villero.

El acuerdo adoptado por el pleno permite a la promotora levantar ese edificio de quince plantas rechazado por los vecinos y también por la oposición, al considerarse una edificación excesivamente elevada a pie de playa. No obstante, la Q Hoteles ha adquirido un compromiso con vecinos y los grupos políticos PSOE y Ciudadanos de llevar a cabo una modificación del estudio de detalle para renunciar finalmente a las quince plantas y levantar una sola en todo el futuro hotel.

Una vez aprobado el estudio de detalle, la obra podrá seguir su curso y optar a una serie de subvenciones y financiaciones externas pretendidas por la promotora. Todo ello pendiente de que ahora Hoteles Q inicie esa comprometida modificación del polémico estudio de detalle que ha mantenido en el aire durante un mes este proyecto hotelero.