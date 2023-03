Los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería piden apoyo en sus reividicaciones

La Plataforma Unidad por C1 desde Andalucía, en la que participan miles de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), han hecho, a través de un comunicado, un llamamiento a todas aquellas personas que les puedan apoyar en sus reivindicaciones.

"Este miércoles, 15 de marzo, va a llevarse a cabo una comparecencia de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, en el Parlamento de Andalucía. El grupo parlamentario Por Andalucía la solicitó en septiembre 2022 y posteriormente se registraron nuevas iniciativas por parte del PP, el PSOE y Vox, que han hecho que sean agrupadas en una sola. Esperamos que la consejera dé respuestas claras y directas sobre nuestra situación. Todos los TCAE estaremos expectantes para conocer en directo sus motivos para no llevar a cabo nuestras exigencias"."

Intentaremos explicar de forma clara donde nos han llevado a estar después de años y años sin saber que nunca habían reconocido una titulación de los años 70. Somos los que todos conocen como Auxiliares de Enfermería, que ahora 'nos empeñamos a que nos llamen TCAE', no porque nos hayamos levantado un día con esa cabezonería, sino porque nos hemos dado cuenta de que para la Administración ha sido una jugada que le ha salido muy bien, pero a nosotros nos tienen en un nivel inferior en todos los servicios sanitarios. Cualquier persona puede ver nuestro titulo de los años 70 y pone técnico.

"¿Por qué desapareció en nuestros documentos esa palabra? Nos reconocen desde hace años dentro del equipo de enfermería y por arte de magia quitan del nombre del título de Formación Profesional la palabra técnico y pasamos a ser Auxiliares de Enfermería, para ellos tener en todos los centros el comodín perfecto. Lo mismo empujamos un carro de lencería, que los limpiamos y los desmontamos. Lo mismo valemos para un roto que para un descosido. Nos forman para realizar funciones de técnico, estamos capacitados por una formación de FP y por lo tanto realizamos técnicas especificas de forma autónoma y sin supervisión. Pero lo más engañoso de esta Administración es que el TCAE realiza esas funciones pero es el enfermero quien lo registra en las historias: le figura a él balance hídrico o el electro que hemos hecho nosotros. Montamos respiradores y participamos en intervenciones y en otras actuaciones téncias que sería largo enumerar".

"Después de muchas reuniones y protestas, hemos conseguido que el Servicio Andaluz de Salud lleve nuestra problemática de funciones del 1973 (son las que figuran como oficial en un estatuto) a mesas técnicas para actualizarlas, pero estas mesas se encuentran paradas desde noviembre de 2022 y no han convocado fecha. Ese es el lugar donde se ponen de acuerdo sindicatos que nos representan y la Administración, pues ya han presentado a la Dirección de Personal dos documentos que hemos conseguido que no firmen porque en sus enunciados de competencias usan el verbo 'colaborar' con el enfermero, y otros vocablos para convertirse en un documento primo del de 1973, cuando en realidad estamos solos realizándolos cuidados sin ninguna supervisión de ningún otro gremio. ¿No han visto nunca trabajar a un TCAE? ¿No saben el trabajo que realizamos? La Plataforma ha presentado en el SAS una recopilación de todo el trabajo que realizamos en los centros sanitarios y no pararemos hasta que nos reconozcan lo que hacemos, porque ellos lo que quieren es tener una mano de obra sin reconocimiento".

"Además, gracias la presión que hemos ejercido se aprobó una moción en el Parlamento por la que se insta al Consejo del Gobierno al reconocimiento y desarrollo de los derechos de la categoría de TCAE. Se publicó en el BOJA de 16 de junio de 2020. Pero pasan los años y no la ejecutan. La consejera deriva el tema al ministerio sin solucionar y el Gobierno acuerda con sindicatos a finales del 2022 el Acuerdo Marco para la Administración del 5. XXI, donde afirman en su artículo 4 que deben clasificarnos según artículo 76 del EBEP [Estatuto Básico del Empleado Público], correspondiéndonos el C1.

No pueden estar derivando el problema de las comunidades autónomas al ministerio y del ministerio a las comunidades autónomas. Exigimos que nos respondan si existe algún impedimento legal para clasificarnos correctamente. Seguiremos realizando asambleas y encierros hasta que lo solucionen. El próximo 20 de marzo estaremos en Almería en una Asamblea para decidir con que medidas más contundentes continuamos nuestra lucha.

