Sando tiene ya listo el 60% de la obra de la avenida de Astilleros de Cádiz

Ana Fernández: “Esta obra permitirá el desarrollo económico de esa zona de Cádiz”

La presidenta de Aguas de Cádiz, Ana Fernández, destaca que sea esta la primera obra que se paga con el canon del agua que se le cobra a todos los gaditanos precisamente para cubrir estas necesidades de mejora y mantenimiento de toda la red de saneamiento de la ciudad.

Estos trabajo son calificados por la también concejala, como “uno de los más importantes, si no el más importante”, sobre todo, por su situación estratégica. “A veces las obras de saneamiento pasan desapercibidas excepto cuando uno abre el grifo y no le sale agua. Es entonces cuando uno valora si la red funciona mejor o peor”, según Ana Fernández.

En Aguas de Cádiz, según la concejala, “hemos aumentado la gestión y la supervisión y es verdad que la ciudadanía no lo nota y es así como debe ser, pero en esta caso es importante que se sepa qué se está haciendo en la avenida de Astilleros”.

Sobre esta obra que se encuentra a día de hoy ejecutada al 60%, Ana Fernández incide en que no sólo influirá en el cambio de modelo de ciudad sino que va a permitir el desarrollo económico de toda la Carretera Industrial y su entorno más inmediato, en el que se incluyen el puerto de Cádiz, la estacionó de Renfe, el futuro mercado gastronómico, la nueva gasolinera así como el resto de edificios y equipamientos que podrían completar el mapa de esa zona de la ciudad en los próximos años. “Si no hay saneamiento y electricidad, ni siquiera el Ayuntamiento puede dar un permiso de obra”.

De hecho, la presidenta de Aguas de Cádiz cuenta que en la inauguración de esta importante obra que ha recaído sobre la empresa Sando estuvo presente la Gerencia del mercado gastronómico y admitieron la importancia que tenía estos trabajos para su proyecto futuro.

“Lo mismo que ha pasado con la gasolinera, que ahora mismo está funcionando con una estación temporal pequeña, pero que está condicionada también a la puesta en funcionamiento de la definitiva”, que podría estar en funcionamiento a principios del año que viene.

Otra cuestión que destaca Fernández es la implicación que se ha hecho manifiesta no sólo por parte del Ayuntamiento de Cádiz sino de otras dos administraciones como son la Junta y la APBC.

La también concejala de Enseñanza del equipo de José María González ‘Kichi’ incidió en la importancia que tiene también el cierre del anillo de la red de abastecimiento, que hasta ahora no estaba cerrado. “Eso hace que si hubiera alguna avería o tuviéramos que cortar el suministro en alguna zona de la ciudad, no podríamos garantizar al cien por cien que algunos barrios no se quedaran sin agua”.

Aguas de Cádiz establece en el plan estratégico de 2019 las necesidades de obras importantes y las urgentes “y esa siempre estuvo entre las urgentes”, según reconoce Ana Fernández. “Ese cierre del anillo es fundamental y garantiza que una vez que se cierre tienen ocurrir algo realmente grave para que tengamos que dejar una zona sin agua, y hasta ahora sí podía ocurrir eso”.