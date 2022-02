Salvar al ex narco rehabilitado, una misión imposible

El Gobierno ha denegado por segunda vez el indulto a José Antonio, un joven gaditano que fue piloto de narcolanchas en el Estrecho y que ahora está totalmente rehabilitado y alejado de las mafias del hachís, con las que no tiene nada que ver desde hace diez años.

José Antonio, de 34 años, es hoy un trabajador más de la provincia de Cádiz que se levanta temprano cada mañana para ganarse el pan. Es padre de familia y, justo en estos momentos, está a la espera de la llegada de un nuevo hijo. Su vida no siempre fue así. Consumió, vendió y navegó a toda velocidad por las aguas del Estrecho a bordo de embarcaciones ahora prohibidas. Ganó mucho, rápido y fácil. Pero eso quedo atrás, es una parte de su pasado de la que está arrepentido aunque aún, una década después, lastra su andadura hacia una reinserción plena.

El joven gaditano ha recibido esta dura noticia con resignación, no ha sido un jarro de agua fría para él. "Lo esperaba, sabía que no me iban a conceder el indulto y eso a pesar de acreditar que estoy 100% rehabilitado". De momento, José Antonio encara su entrada en prisión con tranquilidad, "aunque no sé cómo lo encajaré cuando me vea con un pie allí".

"Estoy muy cansado. Ya no tengo más fuerzas para luchar", confiesa. "Yo lo he intentado todo. Y me quedo con eso, con que he peleado hasta el último aliento. La negativa a mi indulto es una injusticia. Bien que se los dan a los políticos que afirman sin tapujos que volverían a delinquir. Pero bueno, es lo que hay. Prefiero centrarme en salir cuanto antes de la cárcel y estar fuera para el nacimiento de mi bebé".

José Antonio ha admitido en todo momento que en, en su día, tomó el camino equivocado. Pero rectificó, no sin antes pagar por ello. Pasó seis años y cuatro meses entre las prisiones de Puerto II y Puerto III cumpliendo condena. Consiguió el tercer grado en el verano de 2018, pero tenía pendiente entonces otro juicio por narcotráfico. En mayo de 2012 lo pillaron en el desembarco de 1.000 kilos de hachís en el río Guadalete, en El Puerto. Por esta causa, volvió a ser condenado por la Audiencia de Cádiz a tres años y once meses de cárcel.

José Antonio solicitó el indulto, la misma sala que lo condenó, la Sección Cuarta, se pronunció a favor del mismo y, sin embargo, el Gobierno se lo denegó. Pidió un segundo indulto, esta vez, con el respaldo del Pleno del Ayuntamiento de Cádiz a propuesta de Adelante Cádiz. El tribunal de la Sección Cuarta volvió a mostrarse favorable a la medida de gracia a través de un completo informe y, una vez más, el Consejo de Ministro lo ha echado atrás.

El segundo informe que redactó la Audiencia de Cádiz a favor del indulto de José Antonio recuerda que el joven lleva más de "nueve años" alejado del narcotráfico. Asimismo, subraya que "no sólo ha reorientado su estilo de vida y ha abandonado el consumo de tóxicos, sino que ha tomado tal conciencia de los efectos perniciosos de la droga que, además de insertarse en la sociedad como miembro activo con un puesto de trabajo con el mantiene a su familia, ha emprendido múltiples labores de concienciación para los jóvenes a través del voluntariado en diversas entidades, tales como el Club Deportivo Virgili, CEPA, Imeris..., con el fin de dar a conocer las consecuencias negativas de las drogas".

Ese mismo informe recoge que "actualmente José Antonio es una persona aceptada y querida en su entorno". De ahí que "numerosos ciudadanos particulares así como diferentes asociaciones de Cádiz" se adhiriesen a su segunda petición de indulto a través de una recogida de firmas ampliamente respaldada.

Por último, la resolución del tribunal de la Sección Cuarta concluye que Juan Antonio "NO (literalmente, en mayúsculas y subrayado) generaría ningún tipo de alarma y rechazo social", por lo que resultaría "equitativo" otorgarle el indulto en virtud "al esfuerzo realizado por él para resocializarse". "Un ingreso en un centro penitenciario no le aportaría ningún tipo de rehabilitación", finaliza.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico han manifestado que los informes redactados por los tribunales a favor de los indultos a condenados por delitos contra la salud pública tienen escasa, por no decir ninguna, repercusión en los Consejos de Ministros.

"No hay nadie que se lo merezca más que él", ha declarado a este medio la abogada de Juan Antonio, Esther Coto. "Éste era el último cartucho con el que contaba...". La letrada ha pedido un aplazamiento de un mes para el ingreso en prisión de Juan Antonio, con idea de que pueda preparar y dejar listos algunos asuntos pendientes, como el cese en su actual puesto de trabajo. La abogada también ha dicho que hará "todo lo posible y más" para que el joven ex traficante obtenga cuanto antes el tercer grado penitenciario.