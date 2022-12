Rosa de la Flor reta a Óscar Torres a un debate público que le niega el PSOE de Cádiz

La candidata de primarias a la Alcaldía de Cádiz de la Agrupación Socialista de Cádiz-PSOE Rosa de la Flor se plantea recurrir a la Comisión Federal de Etica y Garantías del PSOE ante la negativa de la candidatura de Óscar Torres a aceptar un debate público ante la militancia por entender que no están obligados a ello. Sus representantes solicitaron al Comité Organizador de las Primarias la celebración de un debate entre los dos candidatos, pero la Secretaría de Organización Provincial resolvió que no habría debate, ya que la candidatura de Torres no desea su realización.

Sin embargo, los miembros de la candidatura de Rosa de la Flor entienden que sería obligatoria la celebración del debate en base al artículo 143 del Reglamento Federal que desarrolla los Estatutos del partido, ya que de otro modo quedarían prácticamente sin contenido las Primarias.

Se añade desde el equipo de candidatura de Rosa de la Flor que la protección de datos que impide que los candidatos accedan a los datos personales de los y las militantes para enviarles información durante la campaña informativa, implica que sea necesario un debate ante la militancia para que ésta elija de forma democrática al candidato o candidata que quiere que le represente en las elecciones municipales del año 2023.

Una vez tomada esta decisión por la Secretaría de Organización Provincial, Rosa de la Flor está considerando elevar un recurso a la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE, ya que según la normativa anteriormente señalada “[…] Los acuerdos relativos a la celebración de los debates electorales entre candidaturas serán supervisados por la Comisión Federal de Ética y Garantías, que deberá velar por la igualdad de concurrencia a los mismos” y porque entiende que una decisión de ese calibre no deja espacio para que la militancia socialista gaditana se informe y decida la mejor candidatura, además de ser contrario al espíritu de las primarias, esto es, que haya debate interno y se garantice la calidad de la democracia interna del partido.

La petición de la candidatura de Rosa de la Flor se fundamenta en que las bases de la convocatoria de primarias del PSOE y el reglamento que desarrolla los estatutos del partido establecen que “[…] El Comité Organizador facilitará la celebración de debates internos y públicos, entre las distintas candidaturas concurrentes al proceso, celebrándose al menos uno entre todos/as los/as candidatos/as” y que en esa línea se organizará “al menos un debate entre los candidatos”.

El argumento de la Secretaría de Organización Provincial es que el candidato Oscar Torres no desea debatir con la candidata Rosa de la Flor y que no puede ser obligatorio que los candidatos debatan.Para la candidata, la utilización del gerundio “celebrándose”, implica que no se da opción a si debería celebrarse o no, y por consiguiente debe haber debate, para lo que propone el próximo día 9 de diciembre en la sede de la casa del Pueblo.