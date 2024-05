Reciben llamadas fantasma desde mi número móvil: las compañías invitan a denunciar un posible fraude

"Soy de Cádiz y usuario de Movistar. Llevo más de dos semanas recibiendo más de 200 llamadas de personas que dicen que yo les he llamado y que nunca he llamado. ¿Me pueden ayudar?". Es uno de los cientos de mensajes que se registran en los hilos de los chat de atención al cliente de varios operadores que andan mosqueados con casos similares a éste.

Pero parece que poco pueden hacer e invitan a los usuarios que son víctimas de este tipo de hechos a que denuncien ante las autoridades competentes y que lo único que pueden hacer ellos es cambiarles el número de teléfono, con todas las molestias que eso conlleva para los usuarios de los móviles que solemos tener media vida guardada en nuestras tarjetas sim.

Son denominadas llamadas fantasmas que suelen ocasionar, sobre todo, la molestia de recibir llamadas de personas que dicen haber recibido una comunicación desde nuestro teléfono móvil o, al menos desde nuestro número. Pero otro misterio se suma a esta circunstancia y es que la el emisor de la llamada no aparece registrado entre nuestras llamadas salientes, lo que demuestra que esa comunicación no se ha producido jamás.

Y bueno, si esta llamada realizada presuntamente desde Cádiz la recibe un gallego o un catalán, no hay demasiados problemas. Lo peor es que la reciba un vietnamita y que la llamada dure una hora o, al menos, no se corte durante una hora presuntamente. En Cádiz ha sido ya denunciado el caso de una señora que ha recibido en su factura de Orange el cobro de dos llamadas, una de ellas a la Indica con una hora de duración que le ha provocado que se sume a su cuenta mensual la cantidad de 700 euros. Y lo peor es que la operadora dice que no tiene más remedio que cobrárselo porque todo apunta a que esa llamada xse hizo desde su terminal aunque esta señora jura y perjura que nunca se hizo, y menos a la una de la madrugada.

Son muchos los casos similares que están quedando registrados en los canales de atención al cliente y parece que los operadores como Movistar, Orange o Vodafone, poco pueden hacer, aunque mejor pensar que algo están haciendo para luchar contra estas llamadas fantasmas ya que son cada vez más los casos de denuncias que llegan a las autoridades competentes.

De todas maneras, este periódico ha contactado con Vodafone tras detectarse uno de estos casos de llamadas fantasmas y recomiendan que se tomen una serie de medidas de seguridad para, al menos , ponerles barrerras a estos casos que a veces no sólo resultan molestos sino que pueden resultar muy caros.

La sospecha común entre las operadoras es que hay sistemas de voz Ip que están tomando "prestados" nuestros números de teléfono para realizar llamadas spam de las que tanto molestan a los usuarios y que en el mejor de los casos te atiende un operario pero que, en el peor de los casos, reciben la callada por respuesta o un aterrador "goodbye" que te deja con la mosca detrás de la oreja durante un buen rato.

Vodafone hace una serie de recomendaciones no para evitar que salgan llamadas de su teléfono que nunca se han hecho sino para evitar que estas posibles llamadas fantasmas se hagan a la Indica, a Marruecos o a cualquier país que no forme parte de la UE y que son los que pueden resultar más costosos en nuestras facturas.

Recomendaciones de Vodafone

Entre esas medidas de protección recomiendan deshabilitar la itinerancia de datos en el caso de que estemos en nuestro país así como rechazar llamadas procedentes del extranjero o capar incluso la posibilidad de hacer aunque sea de manera accidental una llamada desde nuestro terminal con destino a un país extranjero.

A eso le suma el consejo de poner en "modo avión" el móvil, por ejemplo, cuando el usuario se suba a bordo de un barco, sea al trayecto que sea, y más si se trata de un simple trayecto por el Estrecho entre Algeciras y Ceuta o Almería y Melilla, ya que al encontrarse en "tierra de nadie" sus datos o sus llamadas de voz pueden estar utilizando sin que uno se dé cuenta operadores del país vecino, de lo que no se dará cuenta hasta no recibir la siguiente factura telefónica.