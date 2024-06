María, de 88 años, ya no será desahuciada de su casa gracias a la Fundación Cádiz CF

A tan solo 13 días de que María Muñoz Ladrón de Guevara, de 88 años, fuese desahuciada de su humilde vivienda en el turistificado barrio de El Pópulo, en Cádiz, una inesperada y filantrópica operación inmobiliaria va a permitir que continúe viviendo en la casa que habita desde hace más de 50 años: La Fundación Cádiz CF ha comprado el piso de María a sus propietarios, la familia Beltrami, y le ha hecho un contrato de alquiler indefinido por la misma renta que venía pagando, de en torno a unos 90 euros al mes. La entidad pagará -ó ha ha pagado ya- por el inmueble el mismo precio que le ofrecían a su inquilina, 147.000 euros, una cantidad inaccesible para una señora de su edad y pata su familia.

Así lo ha confirmado hace tan solo unos minutos a este periódico, Eva Orihuela Muñoz, una de las hijas de María, impulsora de una ingente campaña de difusión del caso en defensa de su madre en la que ha estado permanentemente acompañada, respaldada y apoyada por la Plataforma de vecinos y amigos de El Pópulo, que lidera el histórico representante vecinal Antonio Gallardo. Eva, su hermana y su nieta han estado en permanente contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, contaron el caso a través de decenas de medios de comunicación, logrando un gran impacto y conmoción social a nivel nacional; elevaron el caso al Defensor del Pueblo Andaluz, que ha tomado cartas en el asunto; recibió la visita de la subdelegada del Gobierno, en apoyo del Ministerio de Vivienda, consiguieron incluso la donación en el futuro de una casa por parte del constructor local Agustín Rubiales y el respaldo de más de 26.000 firmas a través de la Fundación Adopta un Abuelo. "Estamos súper agradecidas con toda la gente que se ha volcado con mi madre", dice Eva.

La benéfica oferta de la Fundación CF llegó a través de Antonio Gallardo, con quien primero se pone en contacto Pepe Mata, presidente de la entidad, antes de hablar con Eva, relata ella. Y ayer mismo por la mañana Pepe Mata, acompañado del presidente y el vicepresidente del CF, Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras, visitan a María de manera absolutamente discreta en su hogar . "María, usted es dueña y señora de su casa", le dijeron sin ni siquiera ver el piso, cuenta Eva. "Pepe Mata me dijo que le había dado mucho sentimiento el caso de mi madre, siendo tan mayor, aunque sabe que en Cádiz, por desgracia, hay muchas familias que están muy mal. Que se le partía el alma viendo a mi madre y que la querían ayudar. Y que lo harían comprando la casa y renovándole de manera indefinida por lo mismo que estaba pagando. Mi madre me preguntó: ¿Y quiénes son esto señores? Pues los tres Reyes Magos, mamá, le dije bromeando. ¿Entonces me voy a poder quedar aquí hasta Agustín haga la casa? No, mamá, te vas a poder quedar siempre ¡Pero si eso es lo que yo quería!, me dijo. Y se echó a llorar".