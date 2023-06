El Puerta del Mar suprime este verano 2.385 horas mensuales de asistencia médica especializada

Desde la delegación del Sindicato Médico en el Puerta del Mar denuncian que el hospital gaditano va a suprimir 477 prolongaciones de jornadas en turno de tarde de médicos especialistas al mes a lo largo de los próximos meses a partir de este 1 de julio.

Este sindicato que representa a un altísimo porcentaje de los médicos que desarrollan a día de hoy su labor en el hospital Puerta del Mar aclara que estas cifras se traducen en 2.385 horas menos de asistencia especializada para la población gaditana al mes.

“Hablamos de que son números aportados por la propia Dirección Gerencia del centro y sospechamos que son más jornadas pero tenemos que basarnos en el dato que ellos mismos nos han dado”. Aclaran desde el sindicato que esas horas se suelen usar tanto para quirófanos como para consultas que es la parte que se verá más afectada por esta reducción.

Son 2.385 horas mensuales menos de asistencia de médicos especialistas en turnos de tarde. Es cierto y normal que en verano disminuye la actividad, “pero sospechamos que esto se podría prolongar hasta finales de año”. En principio este recorte abarcaría julio, agosto y septiembre y lo justifican aludiendo a un “reajuste en relación con lo presupuestado y que este reajuste lo tienen que llevar a final de año”. Después les dicen que verán si, a partir de octubre, se pudieran recuperar algunos de estos turnos pero desde el sindicato mantienen la sospecha de que si hay que hacer un reajuste en relación con lo presupuestado dan "casi por hecho de que esta situación de recortes se prolongará hasta final de año".

Esta situación no afectará de lleno a ninguna especialidad en concreto pero desde el Sindicato Médico afirman que los mayores daños colaterales se sufrirán en el área quirúrgica, en la cirugía de tarde y en las consultas de especialidades médicas.

A nivel práctico, según esta formación sindical, los usuarios se verán de repente con la disminución de esas 2.385 horas de asistencia sanitaria en turno de tarde en el hospital de Cádiz. “La población tendrá 2.385 horas menos de asistencia por médicos especialistas y asumen desde la Gerencia que se va a disparar la lista de espera”.

En aquellas especialidades en las que se hayan suprimido todos los quirófanos de tardes no se hará ninguna intervención de tarde. Lo menos malo es que no han suprimido todas las operaciones programadas durante el turno de tarde ya que, según aclaran desde el propio sindicato, hay algunas especialidades que sí mantienen algunas intervenciones más allá de la mañana.

No es algo que ocurra todos los veranos, según un portavoz de la delegación del Sindicato Médico en el Puerta del Mar, y “asumimos que el personal se va de vacaciones y que hay una disminución de la actividad, pero esta supresión hasta ahora no ha tenido precedentes".

“Supone un recorte importante”, según reiteran poniendo en boca de su director gerente que la situacio´n "obedece a instrucciones llegadas desde los servicios centrales del SAS, desde Sevilla, obligándoles a llevar a cabo esos reajustes presupuestarios. Entendemos que ellos habrán hecho una cuantificación del gasto que suponen esas tardes y han decidido eliminar esas prolongaciones de los turnos, en esos números, y a los facultativos se les ha comunicado a través de sus jefes de servicio hace sólo medio mes”.

Esta premura afectará directamente a muchas de las intervenciones que ya están programadas para los próximos tres meses, pero, desde el sindicato dicen desconocer “cómo van a gestionar esa situación y entendemos que el usuario afectado recibirá en los próximos días una llamada posponiendo esa intervención y, con ello, asumimos que se va a disparar la lista de espera”.

Merma económica para los médicos

Desde el punto de vista salarial esto conlleva igualmente que el facultativo que cubría estos turnos deja de percibir un complemento que tenía por esa prolongación del turno hasta la tarde.

“Con el dato que nos proporciona la propia Dirección Gerencia esto supone una merma de no menos de un 35% de la asistencia sanitaria que normalmente ofrecía hasta este 1 de julio”, según este sindicato, que representa a más de un 90% de los médicos del Puerta del Mar. “Será una merma de un tercio de la actividad de tarde, como mínimo, ya que nos basamos en cifras ofrecidas directamente por el Gerente tras solicitarle una reunión , ya que admiten que no se les comunica a ellos como representantes de los médicos sino que se informa a los jefes de servicio, “y en cuanto tuvimos conocimiento de estos recortes solicitamos de inmediato una reunión con el director gerente que tuvo lugar este pasado lunes”.

Al gerente del hospital universitario de Cádiz "le preguntamos por los detalles, que a qué se debía, le advertimos sobre la repercusión que esto iba a tener y, ya con los datos en nuestro poder, fue cuando decidimos denunciarlo y no hacerlo a las bravas sin tener los datos concretos para poder valorar la magnitud del recorte”.

Más consecuencias de los recortes

Por poner otro caso práctico, desde el Sindicato Médico advierten que muchos especialistas radiólogos ocupaban esas prolongaciones de tarde para informar TACs que se habían realizado durante la mañana por el técnico, de manera que si antes un usuario tardaba dos días en obtener un resultado de cualquiera de estos tipos de pruebas diagnósticas, el tiempo de espera de esos resultados por parte del paciente se verá ahora prolongado tras la puesta en marcha de estos recortes.

“Así que esto no sólo va a afectar a las intervenciones quirúrgicas sino también a las consultas de los especialistas, por ejemplo de Medicina Interna, y va a afectar también a la elaboración de informes para sus pacientes”.

Tranquiliza escuchar a este portavoz del Sindicato Médico que confía en que no se van a llevar a cabo muchos más recortes para este verano, pero “el propio director gerente nos advirtió que o era esto o había que perder contratos de facultativos sobre todo”. Así, este sindicato indica que “ésta no es la solución porque nos hacen falta las tardes y todos los facultativos, por lo que no es una cuestión de elegir una u otra medida”.

Eso sí, el representante sindical admite que el número de médicos del Puerta del Mar no ha disminuido en relación a los que estaban en nómina del SAS durante los tiempos de la atención Covid. “Es cierto que, en honor a la verdad, se han ido manteniendo los contratos a facultativos que se hicieron en su momento, algo que no ocurre, por ejemplo, entre los enfermeros, en estos últimos tres años”.

Estos contratos que afirman que no se harían si no se admiten los recortes de la prolongación de los turnos de tarde son contratos temporales que se han venido haciendo hasta ahora y que cubrieron unas necesidades creadas durante el Covid y durante el post Covid, ya que “la actividad sanitaria normal quedó prácticamente paralizada durante la pandemia y eso ya generó de por sí listas de espera en consulta, demoras en consulta y obviamente la necesidad de manterner el número de facultativos estaba ahí en el periodo post covid”. De esta manera, esos médicos sí han podido seguir renovando sus contratos pero ahora les advierten desde la Gerencia del Puerta del Mar que “han tenido que tomar la decisión de adoptar una medida, la de los recortes, o la otra, la de los contratos”.

Sobre los motivos que han llevado a estos recortes, desde este sindicato que representa a la gran mayoría de los médicos del hospital de Ana de Viya afirman que no tienen acceso a esos datos. “Sabemos que al Puerta del Mar le asignan una partida presupuestaria dividida por capítulos con lo que se cree que se va a gastar. Y puede ser que, a veces, se presupuesta y sabemos de momentos puntuales en los que se liberan partidas presupuestarias complementarias porque, a lo mejor, hace falta más. Se nos dicen que esto obedece a que hay que hacer un reajuste en relación con lo presupuestado y esto ocurre porque o estaba mal presupuestado de inicio o a lo mejor es que el gasto se les ha disparado en estos seis meses del año”. Pero el sindicato argumenta que el hospital cuenta con el mismo número de efectivos por lo que este aumento del gasto no puede estar relacionado con el capítulo de Personal. “A ver si lo que se había presupuestado era insuficiente para acabar el 2023”.

Las "sorpresas" del segundo semestre del año

Sobre si se avecina un segundo semestre con más sorpresas como ésta, el sindicato afirma haber preguntado al gerente si, “a la vista de este escenario, si nos dice que ha tomado esa decisión de suprimir esos turnos de tarde porque si no tendría que eliminar contrataciones, ¿qué garantía tenemos nosotros de que efectivamente ese mismo número de facultativos que veníamos teniendo hasta ahora van a finalizar el año? Pero eso ya es cuestión de fe porque en cualquier momento nos pueden venir con un nuevo recorte”.

El Sindicato Médico habla de estos recortes que afectan a su sector pero afirma que los facultativos del Puerta del Mar crecieron cuando llegó la pandemia y, desde entonces, se han ido manteniendo. Sin embargo en la Enfermería creció durante el Covid y ahora poco a poco han ido perdiendo efectivos durante los dos últimos años.

A la vista de los números es evidente que el número de médicos en el Puerta del Mar está ahora por encima de la era pre pandemia, pero desde el sindicato hacen una reflexión: “Puede ser que si ahora yo necesito este numero de enfermeros y médicos quizás será porque antes también hacían falta y yo no los tenía”.

Unos ingresos importantes para los médicos

“A nosotros nos preocupa todo esto en una doble vertiente. Por un lado los facultativos dejan de percibir unos complementos que recibían por su prolongación de jornada durante la tarde en un sistema sanitario público en el que los médicos, al contrario de lo que piensa mucha gente, no cobran lo mismo que en muchos países de la UE. Y la otra vertiente que nos preocupa es la merma en la asistencia sanitaria por parte de especialistas que requiere la población”.

Hay un número de tardes que había que realizar y había facultativos dispuestos a hacerlos o que no quieren hacerlos por cuestiones varias pero sí había que cubrirlas de una manera o de otra. El sindicato ofrece el dato de que la hora a la que se cobraba la prolongación de la tarde es mayor que lo que se percibe durante una hora de guardia.

Concentraciones y movilizaciones de protesta contra los recortes

En cuanto a posibles medidas, este sindicato afirma que ha solicitado ya información y datos a la Gerencia del Puerta del Mar ya que “si esto se debe a un reajuste de lo presupuestado, a nosotros nos gustaría conocer qué desviación de presupuesto es la que se está produciendo o cuánto es el dinero que se prevé ahorrar con esta mediad y me gustaría poder comparar ese dato con el año pasado aunque sé que esos datos es difícil que nos los den pero nosotros los vamos a solicitar por escrito en las próximas hroas pero sospechanmos que esos datos no se nos van a dar”.

A su vez están en contacto con los facultativos, que “se sienten molestos porque les gustaría que el propio director gerente como compañero que ha sido nuestro durante muchos años no sólo se informe a los jefes de servicio sino que echan en falta que sea su directo gerente el que presida una asamblea para darles explicaciones cara a cara”.

Plantean también ante el recorte asistencial que esto supone se planificarán actos “para hacer visible esta situación con concentraciones o movilizaciones”.