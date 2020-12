Psoe y Cs reclaman la elaboración de unos nuevos presupuestos

Ni siquiera tres meses han cumplido aún los últimos presupuestos elaborados por el Ayuntamiento y aprobados por la Corporación, que entraron en vigor el 16 de septiembre; y la oposición ya reclama, a las puertas del inicio de 2021, un documento económico adaptado al escenario del próximo año y que recoja las necesidades que por entonces tenga que afrontar la ciudad. Tanto PSOE como Ciudadanos han coincidido en los últimos días en reclamar al equipo de gobierno la redacción de un nuevo presupuesto; cuestión que incluso será elevada a Pleno el próximo viernes.

El Partido Socialista ya ha pedido que los presupuestos del próximo año estén elaborados en el mes de enero, demandando al equipo de gobierno “altura política suficiente para sacar las cuentas hacia adelante en tiempo y forma”, entendiendo que el caso contrario “sería ejemplo de la desidia y la falta de compromiso más absoluto hacia todos los gaditanos y las gaditanas, que se merecen tener oportunidades, en lugar de unos presupuestos que tan solo vayan a cubrir el expediente y, además, lleguen tarde”.

Esta necesidad de elaborar a tiempo los presupuestos del próximo año se hace más notoria si se tiene en cuenta la fragilidad de los presupuestos de 2020, que fueron “unas cuentas de emergencia”. Frente a ese documento en vigor, la portavoz del grupo socialista, Mara Rodríguez, apuesta por unos presupuestos “de regeneración, de recuperación, de ilusión, con mucho gasto social, que es diferente al gasto asistencial, y con inversiones a todos los niveles”. “Hay que aprovechar el potencial que tiene la ciudad, que sirva de motor económico para el día a día; y ya habrá otros momentos para grandes proyectos. Ahora hay que centrarse en la ciudad. El Ayuntamiento debe ser el primer impulso”, añade Rodríguez, que reconoce que a estas alturas duda de que vaya a haber cuentas en 2021 “porque ellos (por el equipo de gobierno) no se caracterizan precisamente por su capacidad de trabajo”.

Ciudadanos coincide con los socialistas en la necesidad de que la ciudad cuente con un nuevo presupuesto para 2021, y que lo haga lo antes posible. Por ello, elevará al Pleno del próximo viernes una moción para que se inicie ya la redacción del mismo; y que se haga con la participación de los grupos de la oposición, “porque queremos incluir medidas de apoyo al comercio, la hostelería y demás sectores que no hemos conseguido que pongan en marcha en estos meses”.

La portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, considera que mantener prorrogado el presupuesto de 2020 “es una locura”. “Tiene muchas lagunas; tiene una previsión de ingresos que no contempla la crisis, que no es real; tampoco se van a recibir las transferencias del Estado en concepto de IVA que están previstas; y ahora el propio equipo de gobierno está modificando las ordenanzas fiscales”, explica Valverde, que a todo esto suma también el hecho de “condicionar el 75% de las inversiones, por importe de 9,8 millones de euros, a la enajenación del módulo del Estadio Carranza, que no tiene visos de producirse antes del 31 de diciembre”. “Tiene muchas lagunas”, concluye al respecto la portavoz, recordando que la propia Intervención así lo advertía en el informe que acompañó al anterior presupuesto.

Además de la necesidad de elaborar un nuevo documento, Valverde reclama al gobierno municipal que en este caso se haga con la participación de los grupos. “Que los hagan participativos, entre otras cosas porque no hay mucho margen de maniobra en las cuentas, por lo que el acuerdo no es difícil”, defiende.

“La lealtad que pide el equipo de gobierno también debe ofrecerla para la redacción, negociación y aprobación de unos presupuestos para el ejercicio 2021 que sean participados por la ciudadanía, negociados con la oposición, realistas en cuanto a su previsión de ingresos y que constituyan una herramienta para iniciar de inmediato la reconstrucción del tejido económico y social de la ciudad devastado por la pandemia”, reclama Ciudadanos, que exige también “que los lemas de “no dejar a nadie atrás” no se queden en soflamas, sino que se concreten en políticas ágiles de apoyo a colectivos vulnerables”.