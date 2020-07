El 1 de julio terminó el plazo para vender el hotel del estadio del Cádiz

Se presenta un viernes de pleno de presupuestos calentito. Al final será telemático a pesar de que ya muchas convocatorias públicas se están llevando a cabo de manera presencial. La oposición le pide al alcalde que el pleno sea cara a cara y no a través de la pantalla de un ordenador o una tablet.

Y lo peor es que sigue siendo un pleno plagado de incertidumbres, ya que el equipo de gobierno de José María González está dispuesto a presentar sus cuentas de 2020 en solitario huyendo de "alianzas antinatura" y "voces reaccionarias". Sigue en el aire si lo hará finalmente con el apoyo del ex de Ciudadanos, Domingo Villero, o si será abstención de la mayoría lo que haga que los segundos presupuestos en un período de cinco años salgan adelante.

La portavoz del PSOE municipal, Mara Rodríguez, pedía la máxima atención de los medios cuando hizo público un dato. Al parecer, los socialistas han contrastado los datos con la secretaría general del Ayuntamiento y este pasado 1 de julio finalizaba el plazo de presentación de ofertas del hotel del estadio. Con esta venta, el Ayuntamiento pretendía sacar 9,8 millones de euros.

A la hora de presentar el borrador de los presupuestos fueron más prudentes y no optaron por "vender" la inversión de un dinero que aún no estaba en las arcas del Ayuntamiento. Pero esta vez sí, y los presupuestos que presentaron los concejales Ana Fernández y José Ramón Páez sí incluían ya estos 9,8 millones como si el hotel estuviera ya más que vendido.

¿Qué puede ocurrir, según el PSOE? Que el viernes, nada más abrir el pleno, el alcalde sorprenda notificando a la audiencia y a sus compañeros de pleno con la noticia de que el hotel tiene ya un comprador. Si no fuera así, los socialistas le acusan de presentar inversiones que se llevarían a cabo, "de manera condicionada", que no se podrán efectuar si no existen los 9,8 millones del hotel del estadio.

Precisamente con esos 9,8 millones de euros, José María González 'Kichi' y su equipo avanzaron 3,5 millones para Deportes, medio millón para cultura, dos millones para vivienda, un millón y medio y 2,3 millones vara inversiones generales. Eso quiere decir que sin esos 9,8 millones, estas inversiones no se podrían llevar a cabo. "Cuando son necesidades imperiosas que tiene la ciudad".

Mara Rodríguez explica que las fechas claves en todo este entramado serían el 12 de abril 2019, fecha en la que celebra un pleno extraordinario para declarar desierta nuevamente la subasta del hotel y cambiar a un modelo de adjudicación directa más ágil, así como ampliar a un año el plazo para la venta. Esta moción fue apoyada únicamente por el equipo de gobierno y el PSOE.

Ya el 13 de abril de 2020 se cumplió realmente el año de prórroga que se pidió pero el covid, un mes antes, el 14 de marzo, impone el estado de alarma y con éste la suspensión de todos los procedimientos administrativos. O sea, salvados por la campana.

El 22 de mayo, el Gobierno informa que reactivan todos los procedimientos a partir del 1 de junio. Total que haciendo cuentas, entre el 14 de marzo en el que se decreta el estado de alarma y el 13 de abril había 31 días, o sea un mes. Siguiendo estas cuentas, que ya han sido ratificadas por la propia Secretaría General, el 1 de junio se retoma y el 1 de julio corría ese mes de gracia impuesto por el covid. Para más inri, en la plataforma pública de contratación se publicó el nuevo fin de plazo después del estado de alarma.

Mara Rodríguez le recuerda al alcalde que "por muchas veces que se repita una mentira, ésta no se convierte en verdad", haciendo alusión a la afirmación de Kichi, o de mejor dicho de su concejal de Hacienda, ya que el alcalde no presentó personalmente los presupuestos en rueda de prensa, de que estos eran los "presupuestos que necesita la ciudad de Cádiz".

Rodríguez hace igualmente hincapié en que justificar sus procederes basándose aún en la herencia del PP "ya no es argumento. Hay cuestiones de capacidad que dependen solo del alcalde y no debe mirar hacia ningún otro lado".

Una cuestión semántica parece que le separa de una posible demanda como ya ocurriera en 2016, ya que los presupuestos hablan de "inversiones condicionadas", precisamente condicionadas a la obtención de una serie de ingresos tales como la venta del hotel del Estadio.

"¿El alcalde es un mentiroso, un ignorante o esto se debe a una desidia personal? ¿O las tres cosas?", se pregunta la portavoz socialista. Kichi, según el PSOE, es un "alcalde cartón piedra" que hace "política de forillo", "no sabe lo que es trabajar por la ciudad" que está "más preocupado por sus intereses partidistas que por la ciudad, más interesado en cambiar el nombre del partido para conseguir no tenerse que levantar de sus sillones".

¿Y ahora qué pasa a partir del 1 de julio? Según informa el PSOE tendrá que abrirse un nuevo pliego para la adjudicación directa y tendría que hacerse antes de que termine el año, algo que pone en duda la portavoz socialista.