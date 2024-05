Pionera del rap en español, Ariana Puello estará en el Campus Rock de la UCA

Donde no había referente donde mirarse, Arianna Puello se alzó, poderosa, en los 90 como espejo y reflejo de todas aquellas mujeres que no sabían dónde meterse ni las rimas, ni el flow, ni la respiración entrecortada, ni la ansia de contar y contar en la complicada escena del rap español dominada por machos más o menos alfa. Puello se hizo sitio, no pidió pasó, y fue la pionera en despuntar y en hacerse escuchar. Luego, afortunadamente, llegarían otras, efectivamente, marcando el minuto, nuestra paisana La Mala Rodríguez pisó muy fuerte al segundo, poquito, poquito, después. Pero fue Ari la primera en abrirnos la cabeza, en hacernos creer que era posible. Ari, Arianna Puello, que este mayo estará en Cádiz.

En el Campus Rock de la Universidad de Cádiz, donde hace apenas unos días Joaquín Pascual presentaba su disco Baladas para un atraco, se cita la española de origen dominicano con su público este 17 de mayo a partir de las 21.00 horas. ¿El lugar? El Edificio Constitución 1812, Aulario La Bomba para todo gaditano que se precie de serlo.

No vendrá sola. Con Dj Spawn, Puello incluye Cádiz en la gira por el país de la celebración de los 25 años de aquel Gancho perfecto, un icónico álbum que publicó tras aquel El temtenpié del 98 y que, de alguna forma, sirvió de adelanto de lo que se avecinaba al año siguiente, el trabajo que la catapultó como la voz femenina de rap en España y en español.

Siete álbumes publicados, cuatro nominaciones al Grammy Latino, y una manera personalísima y propia de subirse a la escena y defender su propuesta miran a Arianna Puello que, además de rememorar las maravillas de Gancho perfecto, presenta en esta gira los temas de su último trabajo Gloria y Eternidad.

El concierto de Arianna Puello también se presenta como una oportunidad perfecta para conocer a la savia nueva de la escena gaditana. Así, como teloneros de la primera figura, se presentará oficialmente el grupo de jazz rap de Cádiz Holokyō, el nuevo proyecto de LM (Jose R. Peñalver) y Ouzzel (Nito González) con la colaboración de Nicolás Forero (violín y saxo), Álvaro N. M. (piano) y Suzio Tarik (scratches).