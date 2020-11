La Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento no tardaron demasiado en reaccionar a las declaraciones de la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, que se han traducido casi como en un “carpetazo” al proyecto del traslado de la Facultad de Educación al antiguo edificio de Valcárcel.

La Universidad de Cádiz, y su rector a la cabeza, reivindicó ayer, por su parte, que el traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación al edificio histórico de Valcárcel “es un objetivo fundamental del proyecto de cinturón universitario del Campus de Cádiz y que, como tal, está dentro de su estrategia de actuación para materializar cuando la Junta de Andalucía así lo establezca en su política, no solo universitaria, sino de patrimonio y reactivación de una ciudad necesaria de inversiones”.

La UCA incide que se trata de un proyecto que cuenta “con el respaldo de la Junta de Facultad del centro y con el apoyo de la comunidad universitaria en su conjunto y de la ciudadanía y que “en los últimos meses, la Universidad de Cádiz no ha dejado de trabajar para sacar adelante esta aspiración y lo va a seguir haciendo con determinación porque creemos que es bueno para la universidad y bueno para la ciudad”.

El alcalde cree que el plan es “tan sólido que no va a haber quien pueda acabar con él”

Aseguran además que “están abiertos a seguir dialogando con todas las partes implicadas”. “Ahora bien, sin la garantía de la financiación y sin la decisión firme de la Junta de Andalucía, es inviable seguir adelante”, afirman. Mientras tanto, “ni los estudiantes ni los trabajadores se pueden permitir seguir en las condiciones actuales en las que se encuentran en la Facultad de Ciencias de la Educación en el Campus de Puerto Real, y ello tendrá que ser abordado en un tiempo que no puede demorar”.

Recuerda la UCA ,“en definitiva, estamos ante un proyecto en torno a los cuarenta millones de euros. Más costoso, desde luego, que la urbanización en un espacio abierto como el Campus de Puerto Real. Se trata de un proyecto de ciudad. Así lo hemos intentado trasladar a las fuerzas políticas que se han interesado por el mismo”, manifiestan de las comunidad universitaria.

Y es que, señalan, “la rehabilitación de patrimonio histórico por parte de las universidades es un denominador común en muchas ciudades: Sevilla, Granada, Santiago, Salamanca, Alcalá de Henares, París, Lovaina, Oxford, Bolonia, Coimbra, etc. Y así ha ocurrido con el Campus de Cádiz en su frente universitario, aunque esta responsabilidad adicional represente para nuestra institución académica un sobrecoste presupuestario”.

Además, quieren aclarar que desde la Delegación de Gobierno de la Junta se establece como “partida para inversiones” una cantidad que no es en sí misma una inversión del Gobierno autonómico, sino una autorización para usar los remanentes que le corresponden a la Universidad de años atrás y que se debe destinar a diferentes intervenciones pendientes por falta de un plan plurianual en infraestructuras universitarias de la propia administración autonómica. Estas partidas no contemplan Valcárcel porque no se trata de un proyecto más, así lo entendió, además, el anterior Gobierno de la Junta cuando destinó casi un millón de euros para la redacción del proyecto, constando con nombres y apellidos su destino: Valcárcel.

En una línea similar se expresó ayer el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, que asegura que “la ciudad de Cádiz no va a renunciar al proyecto de Valcárcel, un proyecto sólido con tanto futuro en nuestra ciudad, por lo que no va a haber quien pueda acabar con él”.

González afirma sentirse “apenado” por la falta de compromiso de la Junta de Andalucía con esta ciudad, “y el continuo castigo al que tiene sometidos a la ciudadanía gaditana” ya que “no paran de buscar excusas para no invertir en un proyecto que ha conseguido el respaldo de todas las instituciones y de la comunidad universitaria”.

“Por desgracia, la ciudad está ya bastante acostumbrada a salir perjudicada de las políticas de una y otra administración pero estoy convencido de que el proyecto de Valcárcel es tan sólido que no va a haber quien pueda acabar con él. Podrá tardar más o menos, pero estoy absolutamente convencido de que el proyecto acabará siendo una realidad porque es una necesidad clara y evidente”, ha añadido.

El alcalde de Cádiz afirma que “son muchas y ya conocidas las ventajas que traerá el regreso de la Facultad de Educación y el refuerzo del cinturón universitario”. De hecho, ha apuntado, “nadie podrá recriminar al Ayuntamiento que no haya tenido voluntad de diálogo, encuentro y acercamiento con todas las administraciones, olvidando los colores políticos y anteponiendo las necesidades la ciudad”.