Todo está pendiente de la Junta y de su escasa predisposición a financiar el proyecto. Universidad y Ayuntamiento ya han terminado las tareas que le corresponden para que las obras de la nueva Facultad de Ciencias de la Educación se puedan iniciar, recuperando un histórico inmueble de la ciudad, el viejo Valcárcel, y con ello creando riqueza y mejoras para el entorno.

Por lo pronto, la UCA ya dispone del proyecto básico de la obra y está en condiciones, lo que es fundamental para activar de forma inmediata esta operación, de contar también con el proyecto de ejecución, que no lo cierra al no contar con la financiación garantizada por parte de la Junta de Andalucía.

A la vez, el Ayuntamiento de Cádiz ya aprobó hace unos meses el estudio de detalle y tiene avanzado el proyecto de reparcelación del terreno únicamente a la espera de contar con el informe que debe de elaborar también la Junta de Andalucía.

En este sentido, desde el Ayuntamiento se especifica que aunque este documento no esté todavía cerrado, la Universidad podría acometer ya la fase de consolidación estructural de todo el edificio, para lo cual también necesitaría disponer de unos fondos que no tiene.

Por su parte, la principal protagonista de que este proyecto no acabe de ponerse en marcha, la Junta de Andalucía, no ha trasladado a la Universidad de Cádiz cambio alguno de su reflexión ya conocida: que debe ser la UCA la que afronte esta obra con los fondos del remanente que tiene, acudiendo también a las aportaciones que pueda dar la Unión Europea y aprovechando el plan plurianual de inversiones de la Junta que, en todo caso, aún no se ha aprobado como se evidencia desde la propia Universidad.

Lo cierto es que la UCA no tiene capacidad para financiar esta obra, por cuanto la Junta siempre ha asumido este papel en todos los campus públicos de la región.

El coste no es barato, pues se trata de actuar sobre un edificio de grandes dimensiones al que se le añadirán nuevas estructuras y que se completará con un complejo deportivo en los terrenos del Campo de las Balas, cedidos por el Ayuntamiento de Cádiz.

La previsión con la que trabaja la Universidad es que el nuevo complejo de la Facultad de Ciencias de la Educación puede suponer una inversión de unos 42 millones de euros, aunque lógicamente la cantidad quedará más definida cuando se licite la obra.

Rehabilitar el edificio de Valcárcel, incluyendo lo que se levantará de nueva planta, puede costar unos 27 millones de euros. A esta cantidad se le suma algo más de 2 millones para la urbanización mientras que las pistas deportivas podrían rondar los 9 millones de euros. A todo ello habría que añadir el equipamiento del centro académico, con unos 3 millones de euros más.

Una cantidad que la UCA no puede afrontar con sus medios, a pesar de lo que la Junta le trasladó en noviembre de 2019. Un año ha pasado desde entonces y la administración regional no se ha movido de esta postura, a pesar del enorme gasto extra que las universidades, entre ellas la gaditana, han tenido que afrontar para poner en marcha el curso con todas las medidas sanitarias.