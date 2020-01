El Paseo del Vendaval vuelve a abrirse tras año y medio cerrado

El Paseo del Vendaval ha vuelto a abrir al público después de que el Ayuntamiento prohibiera el paso por los problemas estructurales que presentaba la muralla en esa zona, en la que se podía ver una enorme grieta. Esta zona fue vallada en agosto de 2018.

El concejal de Urbanismo,Martín Vila, ha explicado que la Junta de Andalucía tenía que seguir adelante con las obras del carril bici por esa zona y, por lo tanto, pidió un informe a la Demarcación de Costas para conocer el estado en el que se encontraba la zona para poder realizar los trabajos o no. La administración estatal le contestó que no había problemas de seguridad, por lo que se autorizó continuar con las obras. En este sentido, una vez que se han terminado las obras se ha procedido a su apertura.

Vila, no obstante, señaló que la Demarcación de Costas va a colocar unos testigos para controlar que la fisura que hay en ese tramo no vaya a más.

A pesar de la apertura del paseo del Vendaval tras casi año y medio cerrado, Martín Vila recuerda que han requerido a Costas para que subsane todas las deficiencias en la zona: “Dicen que no hay un problema de seguridad pero no podemos obviar que el estado de la murallas no es el adecuado y, por lo tanto, debe actuar”.

El edil de Adelante Cádiz ha dicho que esperaba que una vez que ya hay gobierno central en Madrid, “puedan aprobarse unos presupuestos que doten como se debe a la Demarcación de Costas para que las murallas de Cádiz estén en condiciones dignas”.

Por ello, añadió que “no es justo que tengan un recinto amurallado que no es propio de este siglo y donde a veces se dan situaciones lamentables con pérdida de elementos y piedras”.