Paco Rama, del sindicato UPLB de la Policía Local: "El único culpable de esta situación es el alcalde"

Tras pedir el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz a los representantes sindicales de la Policía Local que “tengan sentido común y no secuestren a la ciudadanía”, después de conocerse que dichos representantes han solicitado a la plantilla que no realicen voluntariamente servicios extraordinarios en dos eventos en los que se espera una masiva afluencia de público como son la procesión magna y la competición SailGP, el portavoz del sindicato UPLB, Francisco Rama, manifestó que “el único culpable de esta situación es el alcalde, al cual nos atrevemos a calificarlo de que no tiene vergüenza. Es completamente indolente y le resbala todo. Como era de esperar repite el mismo mantra siempre, echando balones fueras y culpando de todo a los demás, dada su ineficaz gestión”.

Rama lamentó que “nos pone a los pies de los caballos, en contra de la opinión pública, diciendo que tenemos a la ciudad como rehén. Demuestra desfachatez y hipocresía pues él solito retiró su propia propuesta de convenio de los funcionarios municipales en mayo, desautorizando a su primer teniente de alcalde, que estaba al frente de las negociaciones con los sindicatos”. Según Rama esto estuvo motivado “por el rechazo de cierto sindicato a la propuesta empresarial presentada por el propio ayuntamiento. Y el alcalde se dejó someter sin más a la extorsión, al chantaje, con motivo de las amenazas de reventar el normal desarrollo del concurso del Falla y la temporada de playas”

Rama matizó que es “rotundamente falso que nuestro objetivo sea conseguir un millón de euros por hacer exactamente el mismo trabajo. Hace dos años lo cuantificaba en 700.000 euros. Ahora ha subido a un millón. Qué curioso, coincidiendo con lo que denuncia cierto sindicato”. Y concluyó que “la propia propuesta que él mismo retiró y que estábamos dispuestos a aceptar ni de lejos llega a 700.000 euros. Además de ser bastante inferior conllevaba una modificación de los turnos de trabajo y una obligatoriedad de hacer servicios extraordinarios en determinados eventos”.