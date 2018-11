El PSOE pide que los reparos a facturas sean elevados al Tribunal de Cuentas

El Partido Socialista ha pedido la intervención directa del Tribunal de Cuentas ante la situación que viene padeciendo el Ayuntamiento en relación al área de Contratación y a las numerosas facturas que cuentan con reparos de Intervención, muchas de las cuales no se están abonando por diversas irregularidades en su tramitación y emisión. Después de las diversas informaciones que al hilo de esta cuestión ha venido publicando este medio en los últimos días, el grupo municipal socialista ha remitido un escrito a la Intervención en el que solicita “la remisión al Tribunal de Cuentas de todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el presidente de la entidad local y por el pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos”.

Con esta fórmula, los socialistas pretenden que un órgano superior al área de Intervención del Ayuntamiento fiscalice la casuística que se está dando con excesiva frecuencia, después de que en los últimos días se haya sabido que Intervención ha dictado informes de reparo a facturas por valor de más de seis millones de euros. “Nos parece alarmante el volumen, la gravedad y la diversidad de los reparos efectuados en contratos públicos, así como las diferentes causas aducidas como fundamento de los mismos”, exponen los socialistas en el escrito a Intervención.

El portavoz del PSOE, Fran González, ha querido explicar que esta petición se hace en base precisamente a la propia legislación actual, que determina la remisión anual del informe de Intervención al Tribunal de Cuentas, “que es lo que le hemos pedido no ya al equipo de gobierno ni al alcalde, sino al más alto funcionario del Ayuntamiento”.

"Nos parece alarmante el volumen, la gravedad y la diversidad de los reparos efectuados en contratos públicos, así como las causas aducidas como fundamento de los mismos", afirman los socialistas

Con esta petición, los socialistas han puesto de manifiesto la preocupación existente en relación a esta situación que se ha generado en el área de gestión del Ayuntamiento. Y es que González indica que al hilo de los casos que se han ido conociendo en estos últimos días –en referencia a los reparos que Intervención ha dictaminado entre enero y agosto de este año– “hay dos cuestiones de fondo que nos parecen muy graves”. “La primera es que en muchos casos no existe contrato del servicio en vigor, ya que no están saliendo a tiempo las licitaciones de los contratos que se van extinguiendo. Y la segunda es que se están prestando servicios sin que ni siquiera haya procedimiento previo de contratación, como nos hemos enterado que ha ocurrido con la limpieza de algunos espacios culturales”, ha desarrollado el portavoz socialista, que en base a todo ello considera que en el área de Contratación del Ayuntamiento “hay un serio problema”. “Llevamos una semana conociendo a diario lo que ocurre y todavía no ha salido nadie a dar las oportunas explicaciones”, ha lamentado González.

Por si fuera poco en torno a todo este asunto, el PSOE ha puesto en duda la actuación que el alcalde viene realizando al levantar reparos mediante decretos. Según afirma González, “disponemos de información por la que dudamos que el procedimiento que se está siguiendo para levantar esos reparos no sea regular”. Y en base a ello, ha explicado el edil que la normativa actual dispone que esos reparos pueden levantarse –siempre por el alcalde, lo que ciertamente no se da en algunos de los expedientes a los que ha tenido acceso este periódico– “cuando se hayan resanado los motivos que originaron el reparo de Intervención”, o bien cuando en una colisión de criterios se acompañe al decreto del alcalde “un informe que contradiga el reparo del interventor”. Informe que en los casos desarrollados en estos últimos meses no aparece, al menos en la documentación aportada por el Ayuntamiento.

Fran González "Reparar más de seis millones de euros refleja una situación muy compleja en el seno del Ayuntamiento"

Por este motivo, el PSOE ha solicitado a Intervención que además de esos reparos formulados y los acuerdos adoptados contra los mismos, remita al Tribunal de Cuentas “los informes justificativos presentados por la corporación local, dándonos debido traslado del resultado de la misma, a fin de fiscalizar la comisión por acción u omisión de cuantas responsabilidades contables, administrativas y/o penales hubieran podido cometerse”, según reza el escrito remitido al interventor general del Ayuntamiento hace unos días.

“Reparar más de seis millones de euros refleja una situación muy compleja en el seno del Ayuntamiento”, ha afirmado Fran González, que ha trasladado su preocupación ante la previsión de que esa cifra económica se multiplique en lo que resta de año –toda la actividad relacionada con reparos de Intervención que se haya producido entre septiembre y diciembre– y ante el grave problema que puede ocasionar al Ayuntamiento de cara al futuro próximo.