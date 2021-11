El PSOE de Cádiz: “Actuamos en Emasa entre la incompetencia de Vila y la ignorancia de Ortiz”

Ni eran las mismas cuentas que en octubre, ni las cuentas se pueden modificar. El Partido Socialista ha salido en defensa de su actuación en el consejo de administración de Emasa, tan criticada por el equipo de gobierno y por el PP tras su apoyo a unas cuentas que rechazó “38 días antes” –como señalaba el lunes Martín Vila, que lamentaba el retraso en la gestión que había supuesto la negativa socialista de aprobar un documento desde el primer momento–.

La concejala Natalia Álvarez, representante socialista en la empresa municipal de movilidad y aparcamientos, rechaza las críticas recibidas y defiende una actuación de su partido en Emasa “entre la incompetencia de Vila y la ignorancia de Ortiz”.

Respecto al primero, Álvarez defiende que el PSOE “no ha cambiado de opinión”. “Votamos que no en octubre porque se presentaron unas cuentas sin los documentos que deben acompañarlas, ante la negativa de Vila de entregarlos y su incompetencia de no saber explicarlo”, añade Álvarez, que explica que el lunes sí recibieron la documentación solicitada y un informe del gerente sobre la situación de la empresa. “Emasa sí tiene viabilidad, en boca del gerente; y los propios trabajadores, que fueron los que nos manifestaron la necesidad de crear la mesa de viabilidad, dijeron que ya no hacía falta”, explica la concejala respecto a la retirada de la propuesta que habían anunciado para estudiar la viabilidad de la empresa.

Respecto a Juancho Ortiz, la edil rechaza igualmente que hable de las mismas cuentas y lamenta que pidiera en el consejo una reformulación de ese resultado económico del ejercicio 2020, “algo que no se puede hacer porque sería maquillar las cuentas; es decir, que pedía algo que no era legal”.

“Nuestro ánimo no es entorpecer la gestión, sino proponer soluciones, como hicimos tras reunirnos con el comité por petición de ellos”, concluye Natalia Álvarez sobre el papel del PSOE en el Ayuntamiento y, en concreto, en el consejo de administración de Emasa.