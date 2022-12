El PSOE recrimina al Ayuntamiento de Cádiz que haya renunciado a la subvención para la rehabilitación del Baluarte del Orejón

El candidato a la Alcaldía de Cádiz y portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Torres, ha denunciado la renuncia de 311.000 euros concedidos al Ayuntamiento de Cádiz por parte del Gobierno central para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español, dentro del Programa 1,5% Cultural.

En concreto, fue en diciembre de 2020 cuando se concedió al Ayuntamiento, mediante resolución provisional, una subvención para la rehabilitación del Baluarte del Orejón, "incluso siendo conocedores de las dificultades que este tipo de obras suelen tener, se le concedió una prórroga al Ayuntamiento", ha detallado Óscar Torres, y así facilitar que se pudiese suscribir el acta de inicio de obras hasta el pasado 30 de septiembre de 2022. Torres ha explicado que "superado el plazo sin haberse recibido dicha acta, desde el Gobierno se ha procedido a la revocación de la ayuda en cumplimiento de la norma establecida y, de hecho, ya han devuelto la liquidación firmada por parte del Ayuntamiento”.

Torres ha criticado duramente esta forma de actuar, "que supone una pérdida de oportunidades para la ciudad", que ahora tendrá que afrontar en solitario el coste íntegro de rehabilitación "si es que llega a efectuarse finalmente, por el simple hecho de no haber sido capaz de volver licitar la obra en tiempo y forma, tras quedar desierta en un primera ocasión". "Se ha rechazado una subvención de 311.460,41 euros del Gobierno central, que suponía el 75% del presupuesto total de la actuación, que asciendía a 415.280,55 euros”, ha recordado.

Para el candidato socialista resulta totalmente incongruente que hace justo un año, en diciembre de 2021, el Consistorio hiciese pública la resolución de concesión definitiva de esta subvención y el propio alcalde de la ciudad, José María González, declarase que esta partida económica supondría la recuperación completa del equipamiento, al tiempo que se garantizaría su protección como bien patrimonial, "cuando la única realidad es que 12 meses más tarde se ha perdido la oportunidad y se dependerá únicamente de fondos municipales", ha advertido el portavoz.

"El alcalde y su equipo deben pensar que la ciudad no tiene ninguna necesidad porque, si no, no se entiende que se rechacen más de 300.000 euros", ha aseverado el portavoz, quien ha anunciado que pedirán explicaciones a las delegaciones oportunas sobre este asunto.

Para finalizar, el portavoz ha hecho hincapié en que "mientras que desde el Ayuntamiento se insta continuamente a otras administraciones para que cumplan con sus deberes en materia de patrimonio histórico, algo totalmente positivo; parece que no se tiene la misma urgencia ni el mismo empeño para las responsabilidades propias”, ha concluido Óscar Torres.